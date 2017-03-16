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https://sport.mail.ru/news/olympics/29098158/
16 марта 2017, 13:24 | Олимпизм | ТАСС

Смирнов уверен, что российские атлеты выступят на ОИ-2018 под флагом своей страны

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов уверен, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года под флагом своей страны. Об этом Смирнов заявил журналистам.

С конца 2014 года российский спорт претерпевает шквал обвинений, которые в итоге привели к приостановлению деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и московской антидопинговой лаборатории. Российские легкоатлеты из-за проблем с допингом не были допущены к участию в Олимпиаде 2016 года, а паралимпийская сборная — к Паралимпиаде.

«Есть целый ряд вариантов, которые обсуждались в международной прессе. Если брать прецеденты, это участие под флагом МОК, как было в 1992 году, или запрет на участие, что мы не считаем возможным. Самое главное, мы возлагаем надежды на то, что наша команда будет допущена к Олимпиаде и будет выступать под флагом России. Я оптимист, у меня 45-летний опыт работы в МОК, и я уверен, что проблема будет решена», — заявил Смирнов.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене допинг-проб, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

В состав независимой общественной антидопинговой комиссии входят представители спортивных и общественных организаций, известные деятели культуры, спортсмены и представители СМИ. Смирнов также является почетным членом Международного олимпийского комитета (МОК), почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР).
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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) потратил $2,8 млн на тестирование по итогам расследования допинговых нарушений независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом на пресс- конференции в Пхенчхане заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
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