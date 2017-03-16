Глава МОК пригласил Макларена и президента WADA Риди для обсуждения доклада о допинге в РФ

О том, когда состоится встреча, не сообщается.

Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Однако позднее WADA выступило с заявлением, в котором признало, что в докладе в большинстве случаев не хватает доказательств вины россиян.