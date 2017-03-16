Глава МОК пригласил Макларена и президента WADA Риди для обсуждения доклада о допинге в РФ
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригласил главу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WAD) Ричарда Макларена и главу агентства Крэйга Риди в Лозанну для обсуждения доклада комиссии о
допинг-нарушениях в России и того, какие шаги следует предпринять после его публикации. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Кристиан Клаузе в своем Twitter.
О том, когда состоится встреча, не сообщается.
Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с
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