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https://sport.mail.ru/news/olympics/29098157/
16 марта 2017, 13:25 | Олимпизм | ТАСС

Глава МОК пригласил Макларена и президента WADA Риди для обсуждения доклада о допинге в РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригласил главу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WAD) Ричарда Макларена и главу агентства Крэйга Риди в Лозанну для обсуждения доклада комиссии о допинг-нарушениях в России и того, какие шаги следует предпринять после его публикации. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Кристиан Клаузе в своем Twitter.

О том, когда состоится встреча, не сообщается.

Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Однако позднее WADA выступило с заявлением, в котором признало, что в докладе в большинстве случаев не хватает доказательств вины россиян.
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МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена

МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) потратил $2,8 млн на тестирование по итогам расследования допинговых нарушений независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом на пресс- конференции в Пхенчхане заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
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