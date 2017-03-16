МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена

«Порядка $2,8 млн было потрачено на работу комиссий МОК, созданных после публикации расследования Макларена, на повторное тестирование проб и организацию работы по этой теме», — сказал Адамс.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.