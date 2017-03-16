МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) потратил $2,8 млн на тестирование по итогам расследования допинговых нарушений независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом на пресс- конференции в Пхенчхане заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
«Порядка $2,8 млн было потрачено на работу комиссий МОК, созданных после публикации расследования Макларена, на повторное тестирование проб и организацию работы по этой теме», — сказал Адамс.
В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой
В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все
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