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https://sport.mail.ru/news/olympics/29098156/
16 марта 2017, 13:25 | Олимпизм | ТАСС

МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) потратил $2,8 млн на тестирование по итогам расследования допинговых нарушений независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом на пресс- конференции в Пхенчхане заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Порядка $2,8 млн было потрачено на работу комиссий МОК, созданных после публикации расследования Макларена, на повторное тестирование проб и организацию работы по этой теме», — сказал Адамс.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

В декабре 2016 года Макларен представил в Лондоне вторую часть своего доклада о допинге в России. После этого МОК объявил о том, что все допинг-пробы с Олимпиады в Сочи будут перепроверены.
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Глава МОК пригласил Макларена и президента WADA Риди для обсуждения доклада о допинге в РФ

Глава МОК пригласил Макларена и президента WADA Риди для обсуждения доклада о допинге в РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригласил главу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WAD) Ричарда Макларена и главу агентства Крэйга Риди в Лозанну для обсуждения доклада комиссии о допинг-нарушениях в России и того, какие шаги следует предпринять после его публикации. Об этом сообщил пресс-секретарь МОК Кристиан Клаузе в своем Twitter.
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