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16 марта 2017, 13:08 | Олимпизм | ТАСС

МОК представил декларацию реформ в антидопинговой системе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) представил декларацию глобальных реформ в мировой антидопинговой системе. Об этом сообщает портал Inside the games.

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Декларация была представлена на заседании исполкома организации в южнокорейском Пхенчхане, где в 2018 году пройдут зимние Олимпийские игры. В основе декларации значится независимость Всемирного антидопингового агентства (WADA) от интересов других организаций и стран.

Также в декларации значится, что отныне Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет заниматься вопросами применения санкций за нарушение антидопинговых правил, также в ведении суда будут вопросы, связанные с несоответствием странами всемирному антидопинговому кодексу.
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