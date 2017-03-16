СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 на основании данных комиссий МОК маловероятно

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В 2016 году МОК создал две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Отмечалось, что от доклада комиссий будет зависеть участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Издание отмечает, что ограничение участия российских спортсменов в Олимпиаде все еще возможно, но данный вариант развития событий описывается как «маловероятный». В свою очередь в четверг глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России.