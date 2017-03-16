СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 на основании данных комиссий МОК маловероятно
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отстранение российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года на основании расследования двух комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) маловероятно. Об этом сообщает портал Insidethegames.
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В 2016 году МОК создал две комиссии: первая занимается перепроверкой
Издание отмечает, что ограничение участия российских спортсменов в Олимпиаде все еще возможно, но данный вариант развития событий описывается как «маловероятный». В свою очередь в четверг глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с
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