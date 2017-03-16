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16 марта 2017, 12:12 | Олимпизм | ТАСС

СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 на основании данных комиссий МОК маловероятно

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отстранение российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года на основании расследования двух комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) маловероятно. Об этом сообщает портал Insidethegames.

СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 на основании данных комиссий МОК маловероятно - Фото Увеличить
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В 2016 году МОК создал две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников ОИ-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Отмечалось, что от доклада комиссий будет зависеть участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Издание отмечает, что ограничение участия российских спортсменов в Олимпиаде все еще возможно, но данный вариант развития событий описывается как «маловероятный». В свою очередь в четверг глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
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МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена

МОК потратил около $3 млн на тестирование по итогам расследования Макларена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) потратил $2,8 млн на тестирование по итогам расследования допинговых нарушений независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом на пресс- конференции в Пхенчхане заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
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