В Пхенчхане полностью проверили объекты к Олимпиаде-2018

Впрочем, кореец, который явно привык мыслить не столько абстрактными образами, а языком сухих цифр, «которые не врут», тут же дал пояснение уже не для «лириков», а «физиков»: «Если брать общую готовность абсолютно всего и выводить средний показатель, то на середину января он составлял 96, 3 процента, сейчас же это уже 98 или даже 99 процентов. Если же брать только спортивные объекты, то они полностью готовы — 100 процентов, осталось доделать лишь несколько объектов вспомогательной инфраструктуры», — пояснил он.

12 арен и два кластера

Олимпийские объекты Пхенчхана разбиты на два основных «кластера» — «горный», который расположен собственно в Пхенчхане, а часть еще и в прилежащем районе Чонсон, и «приморский» — в городе Каннын, что на побережье Восточного (Японского) моря. Оба кластера находятся недалеко друга от друга — порядка 30 км. В первой группе объектов будут проходить «снежные» виды спорта — лыжи, биатлон, прыжки с трамплина, сноуборд, а также санно-бобслейные дисциплины. А в Канныне — «ледовые»: хоккей, фигурное катание, керлинг, шорт-трек и бег на коньках.

Дорога Пхенчхана к Олимпиаде была весьма драматической. Получил он право на проведение состязаний лишь с третьего раза, проиграв в напряженной борьбе сначала Ванкуверу, а затем Сочи. Причем два первых раза все считали именно Пхенчхан фаворитом. Но нет худа без добра. Часть объектов были уже давно готовы, так как планировали проводить Олимпиаду еще раньше — аж в 2010 году.

Среди 12 арен и крупных комплексов заново пришлось строить шесть, тогда как остальные было достаточно обновить и немного перестроить. Среди тех, что уже были давно готовы — трамплин для прыжков (он стал чуть ли не главным символом Пхенчхана, так как расположен эффектно на вершине одной из гор и виден издалека), биатлонный и лыжный стадионы, а также часть трасс для горных лыж и сноуборда.

Что касается совершенно новых объектов, то с нуля строили все ледовые объекты — две арены для хоккея, центр для бега на коньках, для фигурного катания и шорт-трека, а также санно-бобслейную трассу. Одновременно стали возводить специальный центральный стадион, где пройдут церемонии закрытия и открытия, а также прочие объекты — спортивную деревню, медиа-центр.

Впрочем, строительство и новых спортивных комплексов уже завершено, на них прошли тестовые состязания. Это были, как правило, этапы Кубков мира по разным видам спорта либо иные соревнования высокого уровня. Судя по комментариям местных чиновников, кое-где пришлось спешить, чтобы успеть к датам состязаний, но так или иначе успели.

С другой стороны, и ранее возведенные объекты пришлось переделывать, а иногда и серьезно. В частности, мы сами были свидетелями, как поменялась биатлонная трасса и центр. Еще осенью прошлого года весь стадион и подходы к нему были основательно перекопаны, буквально по стрельбищу ездили бульдозеры. Но 2—5 марта здесь прошел уже этап Кубка мира по биатлону, и прошел с точки зрения организации успешно. Отвечая на вопрос, зачем понадобилось пригонять мощную технику на готовый объект и разворачивать работы, организаторы пояснили: «По поводу биатлонной трассы были жалобы, что один из спусков слишком крутой. Кроме того мы хотели сделать более удобные подходы к стрельбищу, а также установили новые мощные прожекторные комплексы».

Ни для кого секретом не было, что самую большую проблему в плане как строительства, так и последующего использования представляет собой санно-бобслейный комплекс. Объект с технической точки зрения весьма сложный, дорогостоящий, а те виды спорта, для которых он существует, не могут похвастаться массовостью и большой доступностью. Пару лет назад возникло предложение: а может отдать состязания по этим видам японцам, у которых в Нагано с Олимпиады-1998 есть соответствующая инфраструктура? Но тут уже взыграла корейская гордость: «Все проведем только у нас! Мы получили право на Олимпиаду, мы его полностью и реализуем!» Не так просто, с некоторыми заминками, но санно-бобслейный комплекс в районе Альпенсия уже готов и принял ряд международных состязаний, доказав свою полную готовность.

Недостроенные и неготовые еще к использованию объекты все же есть, но они не из тех, над которыми «висело» условие быть протестированными за год до Олимпиады.

«Нам осталось достроить вспомогательные объекты. В частности главный стадион, где будут проходить церемонии закрытия и открытия Игр, медиа-центр, а также саму олимпийскую деревню. Их готовность мы оцениваем от 50 до 70 процентов в настоящее время, а сдадим все в период с апреля по сентябрь этого года. Но это не спортивные объекты, их так тестировать не надо, так что время у нас есть, мы полностью успеваем», — заверил Ким из Оргкомитета игр. Насколько можно судить невооруженным взглядом со стороны, на этих объектах сейчас действительно постоянно идет стройка. Ситуация визуально меняется каждую неделю, а потому стоит поверить организаторам на слово.

Работающий в Оргкомитете ОИ-2018 единственный россиянин Николай Белокринкин, под руководством которого корейцы не только полностью построили, но и уже «обкатали» на тестовых состязаниях в виде этапов Кубка мира олимпийскую горнолыжную трассу в Чонсоне, заверил, что беспокоиться не стоит — все будет готово в срок и даже раньше. «Конечно, когда готовится мероприятие такого масштаба как Олимпиада, то накладки неизбежны, вопрос в том, насколько вы готовы решать неожиданные проблемы. Корейцы проводили олимпиаду 30 лет назад — в Сеуле, в 1988 году. Я вижу по их настрою, что они очень хотят не ударить в грязь лицом и на этот раз», — сказал он.

Как видится, не возникнет проблем и с доставкой участников Олимпиады в Пхенчхан и город Каннын, где находятся две основные группы объектов. Помимо уже существующей скоростной автомагистрали, связывающей Сеул с местом проведения, недалеко от Каннына в городе Янъяне есть международный аэропорт, который может взять на себя часть рейсов. Кроме того, уже в текущем году будет завершено строительство дополнительной ветки высокоскоростной железной дороги Сеул-Каннын. «Это позволит добраться до нас из Сеула менее чем за два часа и с большим комфортом. Мы укладываемся и даже опережаем планы по строительству железной дороги. Так что здесь все в порядке», — заверил 4 марта журналистов губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун.

Объекты глазами спортсменов

Корреспонденту «Российской газеты» довелось лично наблюдать за тем, как проводились на объектах Пхенчхана и Каннына международные состязания по шорт-треку, бегу на коньках, керлингу, лыжным гонкам, биатлону и прыжкам с трамплина. Шероховатости в мелочах неизбежны, и они в процессе организации мероприятий временами были, хотя и незначительные, сами же объекты функционировали без проблем. Общую организацию можно охарактеризовать в диапазоне от «хорошо» до «отлично». Небольшие накладки при такого рода крупных мероприятиях бывают всегда и у всех. Корейцы же успевали решать все возникавшие проблемы так, что это не сказывалось на самих состязаниях и на спортсменах.

Впрочем, впечатления журналиста, который лично не бежит по лыжне и не прыгает с трамплина — это одно, а мнение «профессиональных пользователей» этих объектов, то есть самих спортсменов — это другое. А потому мы спросили и их мнения.

Насколько можно судить, адаптация россиян к олимпийским трассам Пхенчхана прошла успешно, а сами объекты в целом понравились. Об этом, в частности, рассказал биатлонист Антон Бабиков. «Конечно, мне трудно предвидеть абсолютно все ситуации, может, тут неожиданные ураганы бывают, я не знаю. Но общее впечатление от трассы хорошее. Мне поняты ее особенности, мы на ней достаточно потренировались, понятно как бежать. По поводу стрельбища тоже нельзя сказать, что какие-то большие неожиданности бывают. В целом сказал бы так: вся трасса очень справедливая и позволяет победить тому, кто действительно является сильнейшим, не позволяя «свалить» какие-то ошибки на «коварство природы», — отметил спортсмен.

Зарубежные биатлонисты также признали, что корейцы провели «работу над ошибками», которые были выявлены в 2009 году, когда в Пхенчхане состоялся чемпионат мира. «Тогда нарекания вызывал один из спусков, который требовал чуть ли не горнолыжной подготовки. В 2009 году на нем многие попадали, сломали лыжи и палки, а некоторые получили травмы. Но теперь мы видим совершенно иной склон: его сделали более пологим, что и требовалось. То есть претензий к трассе уже нет», — отметил серебряный призер в спринте американский биатлонист Лоуэлл Бэйли.

Cменившая гражданство и выступающая теперь за сборную Южной Кореи по биатлону экс-россиянка Анна Фролина (Булыгина) отметила, что трасса в Пхенчхане для нее стала родной.

«Я ее знаю очень хорошо — каждый подъем, каждый бугорок, спуски. Она для меня фактически стала родной», — сказала она «Российской газете». В то же время Фролина отметила, что для стрельбы Пхенчхан является наверное самым сложным местом из всех этапов Кубка мира. «Здесь временами бывают очень сильные ветры, мощные порывы. Здесь достаточно много пространства, а потому ветру есть разгуляться. Часто он непредсказуем», — признала она.

В ходе прошедшего в феврале 2017 года этапа Кубка мира по лыжам в Пхенчхане, где россияне взяли сразу три «золота» и две «бронзы», был также опробована и трасса для лыжных гонок, которую спортсмены назвали «сложной, но интересной».

«Трасса непростая. Она требует хорошей выносливости. На ней есть два серьезных подъема и динамичные спуски. Впрочем, этим она и интересна», — отметил российский лыжник Андрей Парфенов. Его коллега Глеб Ретивых же сказал, что трасса требует «постоянной концентрация, не позволяя где-либо расслабляться». Один из тренеров сборной РФ по лыжам был еще более категоричен: «…Трасса убойная, тяжелая. Обычно один тяжелый подъем на старте, здесь два. Так что она действительно сложная», — отметил специалист.

Наши лыжники также обратили внимание на снег Южной Кореи. «Это трудно объяснить тем, кто не бегает на лыжах, но мы — лыжники — это прекрасно чувствуем. Снег здесь сухой какой-то, непривычный большинству из нас, к нему надо привыкать. Может это из-за климата, может еще из-за чего-то, но однозначно своеобразный», — сказал в беседе победитель этапа Кубка мира Петр Седов.

В Пхенчхане наряду с нашими спортсменами присутствовала и целая бригада специалистов, которые оценивали как сами объекты, так и природные условия. Как сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, это была «отличная возможность “понюхать” корейский снег, протестировать лыжи, мази, парафин». Судя по реакции лыжников и биатлонистов, «понюхать» и «пощупать» снег и лед получилось в полной мере. Все российские атлеты благодарили сервис-бригаду за хорошее скольжение лыж, а это значит, что «кудесники мазей и парафинов» смогли подобрать ключ к корейскому снегу. Конькобежцы и шорт-трекисты также сказали, что у льда в Корее есть особенности, но и удалось понять и привыкнуть к ним. А это позволяет надеяться на хорошие результаты на главных стартах через год.

Проблемы: еда и прочее…

Представителей Оргкомитета, конечно, можно понять — они иностранным журналистам всегда пытаются показать «товар лицом», подчеркивая положительные стороны и не особо акцентируясь на проблемах. Здесь, впрочем, большими «помощниками» в поисках проблем зачастую выступают сами же корейские СМИ. В процессе подготовки и строительства дотошные корейские журналисты неоднократно выявляли те или иные слабости, указывая на них. Именно корейские журналисты, в частности, в свое время забили в набат по поводу проблем с финансированием строительства, а также с санно-бобслейной трассой. Выводы были сделаны, но все же некоторые накладки остаются, о чем рассказали разные участники — как спортсмены, так и журналисты и простые болельщики из других стран, кто побывал в Пхенчхане во время тестовых состязаний.

Сразу скажем, что от очень многих спортсменов доводилось слышать жалобы на то, чем их кормят в Корее. Далеко не у всех желудки приняли местную еду. «Я определенно не могу привыкнуть к тому, чем здесь кормят. Выискиваешь что-то европейское, но все равно пища имеет какой-то специфический привкус, который не нравится моему желудку. Это действительно проблема», — сказала «Российской газете» биатлонистка Ирина Услугина.

Ее поддержали практически все члены сборной РФ по биатлону. «Действительно, еда не нравится. Какой-то ком в желудке после еды, даже от обычных продуктов. Может еще что-то добавляют, может в другом причина, но с питанием здесь проблема», — отметила биатлонистка Татьяна Акимова. Были жалобы и со стороны лыжников. Биатлонист Антон Шипулин же сказал, что кормят «в целом сносно». В качестве худшего примера по части питания на Олимпиадах он вспомнил Ванкувер-2010.

Понятно, что во время Олимпиады критерии будут строже, но, как видно, вопрос с питанием оказался непростым для корейцев, хотя им указывают иностранные спортсмены на это как минимум с 2009 года, когда в Пхенчхане был чемпионат мира по биатлону.

Некоторые вопросы вызывают природные условия. Биатлонистка Анна Фролина отметила, что нелегко будет гарантировать наличие снега на Паралимпийские игры. «Мы-то успеем, в феврале, когда будет именно Олимпиада, снег тут есть или хотя бы его привезут, а вот в марте все начинает быстро и резко таять. В середине марта вообще снега может не быть. Не знаю, как организаторы будут это решать, но им точно надо подумать над этим», — отметила «новая кореянка».

Судя по комментариям иностранных журналистов и болельщиков, у корейцев до сих пор есть проблемы с владением английским языком, хотя так или иначе проблемы решаются. В том числе за счет иностранных волонтеров. Как сказали организаторы, именно россияне активнее других подают заявки на участие в Олимпиаде-2018 в качестве волонтеров. «Четверть всех заявок поступило на настоящий момент из России. Это больше, чем из любой другой зарубежной страны», — отметили в Оргкомитете игр.

Корейцы также пообещали, что для разрушения языкового барьера будут использоваться и самые современные технологии, включая роботов и новейшее программное обеспечение в виде приложений, которые можно будет бесплатно скачать и использовать во время Олимпиады.

По-прежнему у многих специалистов вызывают сомнения возможность корейцев обеспечить всех желающих — как спортсменов и членов делегаций, так и болельщиков — гостиницами. Новые отели строятся, возводится Олимпийская деревня, но не исключено, что наплыв будет слишком велик, а потому может придется размещать не только в Канные и Пхенчхане, а также в других городах, что удлинит дорогу. Это касается болельщиков, а не спортсменов. Последних гарантировали поселить так, чтобы им было добираться до места состязаний не более получаса.

Достаточно неожиданно в подготовку к Олимпиаде вмешалась и политика. «Серый кардинал в юбке» Чхве Сун Силь, которая была близкой подругой экс-президента Пак Кын Хе, приложила руку и к спортивной теме. По слухам, именно она настояла на отставке первого главы Оргкомитета, что смутило многих и привело к определенной неразберихе. Не добавил спокойствия и весь скандал вокруг президента, который в итоге стоил Пак Кын Хе президентского кресла. Впрочем, здесь повезло, что все это произошло уже на заключительной стадии, когда почти все было готово, а бюджеты утверждены. Тем не менее некоторые перемены пришлось внести. Например, насколько известно, коррективы неизбежны в церемонии открытия игр. Пак Кын Хе, которая лишилась кресла президента, не сможет открывать ОИ-2018, что планировала сделать, учитывая, что ее «плановый срок» пребывания во власти должен был завершиться в конце февраля, то есть под занавес Олимпиады.

Как уже говорилось, накладки время от времени случаются. Так, накануне открытия Ледовой арены Каннына, где должен был пройти этап Кубка мира по шорт-треку, на объекте упало одно из электронных табло. Хорошо, что обошлось без жертв. Корейцы успели все отремонтировать к началу состязаний, показав, что умеют работать в авральных условиях. Правда стоит подчеркнуть еще раз, такие огрехи происходят всегда и у всех, когда проводятся крупные состязания. Вопрос в том, как быстро на нештатные ситуации успевают реагировать организаторы. В тот раз успели вовремя.

Неизбежным бичом всех Олимпиад и в значительной мере не до конца решенным вопросом является проблема с задействованием объектов после Олимпийских Игр. У Пхенчхана есть неизбежные ограничения в том плане, что в этой провинции живет мало людей. Поэтому придется либо содержать объекты, которые будут убыточные, либо ликвидировать их. Часть объектов носят временный характер и будет либо перепрофилированы, либо сокращены в масштабах либо разобраны. Это, в частности, касается главного стадиона, ледовой арены (фигурное катание и шорт-трек), дворца для хоккея на льду и других. Санно-бобслейная трасса будет убыточной, но станет базой для подготовки сборной Южной Кореи.

Ключевые виды зимних ОИ, такие как хоккей, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина — экзотика для Южной Кореи. Фигурное катание, шорт-трек и бег на коньках хотя и пользуются в Корее определенной популярностью, но ради них люди из столичного региона, где живет около трети населения всей страны, вряд ли поедут в Пхенчхан. А потому эту проблему придется решать. Но здесь, как говорится, «деваться некуда»: Пхенчхан и даже Каннын — отнюдь не мегаполисы, а, наоборот, в целом очень пустынные по меркам Южной Кореи районы, что снижает потенциальные возможности для использования объектов после Олимпиады-2018. Есть сомнения по поводу востребованности и окупаемости после ОИ железнодорожной скоростной ветки Инчхон-Сеул-Каннын, но эта проблема (если возникнет) будет решаться уже после Игр, что не затронет состязания.

«Олимпиада будет особенной!»

Как уже было сказано, корейцы проводили Олимпиаду только однажды и достаточно давно — в Сеуле в 1988 году И была она летней, а зимних Олимпиад в Корее не было вообще. Корейцы очень гостеприимные люди, а к иностранцам — и вдвойне. Желание «не ударить в грязь лицом», когда на них смотрит весь мир, у них очень большое, а потому, пожалуй, можно быть уверенным, что Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно.

«Корейцы очень сильно стараются… Думаю, что все у них будет нормально… За свои горнолыжные склоны Пхенчхана я готов поручиться. Надеюсь, что нам будет сопутствовать благоприятная погода и что росийские спортсмены завоюют медали. Так что ждем вас в гости», — сказал спортивный менеджер Оргкомитета игр Николай Белокринкин.

Биатлонистка Анна Фролина также выразила уверенность, что ОИ-2018 пройдут успешно, добавив, что корейцы превратят игры во что-то особенное. «Не могу сказать, будет ли Олимпиада в Пхенчхане лучше или хуже, чем в Сочи или Ванкувере, но могу с уверенностью сказать, что она будет совершенно иной, очень особенной. Так что это точно стоит посмотреть, приезжайте!» — сказала она нам.

Если же судить по тестовым состязаниям, то российские болельщики были самые многочисленные из иностранцев. Многие приезжали в Корею из РФ специально ради того, чтобы побывать в Пхенчхане и поддержать российских атлетов. Олимпийский чемпион Ванкувера и серебряных призер Сочи лыжник Никита Крюков, сказал следующее: «Меня сильно удивило, сколько много здесь в Корее российских болельщиков. Они очень заметны, активно нас поддерживают, конечно это очень помогает выступать нам», — рассказал атлет «Российской газете».

В общем, Пхенчхан почти полностью готов к Олимпиаде, многие российские болельщики уже хорошо познакомились с этими местами, а потому осталось лишь дождаться февраля 2018 года. Надеемся, что атлеты РФ снова порадуют нас медалями, как и на тестовых состязаниях, проходящих на олимпийских объектах в том числе и сейчас.