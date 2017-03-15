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15 марта 2017, 16:42 | Олимпизм | ТАСС

Первые заявки от кандидатов на пост генерального директора уже поступили в РУСАДА

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уже начали поступать заявки от кандидатов, желающих занять пост генерального директора организации. Об этом сообщили ТАСС в РУСАДА.

Срок подачи заявок завершится в последний день марта. Увеличить
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РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершится в последний день марта. На этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке.

«К нам уже начали поступать заявки от кандидатов, — отметила собеседница ТАСС. — Фамилии претендентов мы называть не будем. С 1 апреля рассмотрением заявок займется специальная рабочая группа РУСАДА. Затем все материалы от этой группы поступят в Наблюдательный совет, после чего и будет принято решение о новом генеральном директоре».

Согласно требованиям к соискателям на должность, основной задачей генерального директора будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.

Как сообщили ТАСС, точной даты, когда станет известен новый гендиректор РУСАДА, пока нет, но ясность в этом вопросе должна наступить до Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который состоится в Монреале 18 мая.
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