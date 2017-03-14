Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером РФ 19 октября 2016 года. Ранее независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в наличии в стране контролируемой государством системы применения и сокрытия допинга. Позже WADA отказалось от обвинений российского государства в контроле употребления спортсменами допинга.

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«Виталия (Мутко) я хорошо и очень давно знаю, лично у меня его переход в правительство вопросов не вызывает, — сказал Риди. — В конце концов, его назначение — это только российский вопрос. Насколько мне известно, оно было связано с его работой в качестве главы оргкомитета чемпионата мира (по футболу) 2018 года. Правда, теперь получилось, что он не может быть членом исполкома ФИФА, потому что является вице-премьером».