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https://sport.mail.ru/news/olympics/29074431/
14 марта 2017, 17:03 | Олимпизм | Р-Спорт

Назначение Виталия Мутко вице-премьером РФ не вызывает вопросов у WADA — Риди

ЛОЗАННА (Швейцария), 14 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Назначение бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко вице-премьером правительства страны не вызывает вопросов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), это только российский вопрос, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» глава WADA Крэйг Риди.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером РФ 19 октября 2016 года. Ранее независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в наличии в стране контролируемой государством системы применения и сокрытия допинга. Позже WADA отказалось от обвинений российского государства в контроле употребления спортсменами допинга.

Важно, что Мутко, Нагорных и Желанова покинули министерство спорта РФ — Ниггли >>>.

«Виталия (Мутко) я хорошо и очень давно знаю, лично у меня его переход в правительство вопросов не вызывает, — сказал Риди. — В конце концов, его назначение — это только российский вопрос. Насколько мне известно, оно было связано с его работой в качестве главы оргкомитета чемпионата мира (по футболу) 2018 года. Правда, теперь получилось, что он не может быть членом исполкома ФИФА, потому что является вице-премьером».
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