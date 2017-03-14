Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29074426/
14 марта 2017, 17:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Ректор МГУ допускает, что антидопинговую лабораторию может возглавить иностранец

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий допускает, что антидопинговую лабораторию на базе вуза может возглавить иностранный гражданин, если будет предложена достойная, в том числе и по мнению WADA, кандидатура.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>мар</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий допускает что антидопинговую лабораторию на базе вуза может возглавить иностранный гражданин если будет предложена достойная в том числе и по мнению <span class=error>WADA</span> кандидатура. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Садовничий заявил, что строительство антидопинговой лаборатории МГУ может начаться уже в 2017 году. По его словами, официально антидопинговая лаборатория уже создана решением ученого совета, само здание для лаборатории у Московского университета есть, но в настоящее время оно требует реконструкции.

«Я не исключаю, что руководить лабораторией будет иностранный гражданин», — сказал Садовничий во вторник.

Он пояснил, что лаборатория должна получить лицензию WADA.

«И если WADA скажет, что вот есть такой достойный ученый, менеджер, мы не будем возражать», — добавил Садовничий.

При этом он отметил, что в МГУ есть сотрудники, которые готовы заниматься этой работой, «людей достаточно», тем не менее, планируется привлекать специалистов и со стороны.

«Я написал три письма руководству WADA… Приглашаем приехать, рассмотреть на начальной стадии реконструкции», — отметил ректор вуза.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2016 года на заседании совета по физической культуре и спорту сообщил, что координацией работы Российской антидопинговой лаборатории займется МГУ имени М. В. Ломоносова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Назначение Виталия Мутко вице-премьером РФ не вызывает вопросов у WADA — Риди

ЛОЗАННА (Швейцария), 14 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Назначение бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко вице-премьером правительства страны не вызывает вопросов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), это только российский вопрос, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» глава WADA Крэйг Риди.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Калифорнийская мечта: неотразимая американская гимнастка Марони

Буллит российского хоккеиста в НХЛ, который станет вечным хитом Youtube