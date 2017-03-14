Ректор МГУ допускает, что антидопинговую лабораторию может возглавить иностранец
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий допускает, что антидопинговую лабораторию на базе вуза может возглавить иностранный гражданин, если будет предложена достойная, в том числе и по мнению WADA, кандидатура.
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Ранее Садовничий заявил, что строительство антидопинговой лаборатории МГУ может начаться уже в 2017 году. По его словами, официально антидопинговая лаборатория уже создана решением ученого совета, само здание для лаборатории у Московского университета есть, но в настоящее время оно требует реконструкции.
«Я не исключаю, что руководить лабораторией будет иностранный гражданин», — сказал Садовничий во вторник.
Он пояснил, что лаборатория должна получить лицензию WADA.
«И если WADA скажет, что вот есть такой достойный ученый, менеджер, мы не будем возражать», — добавил Садовничий.
При этом он отметил, что в МГУ есть сотрудники, которые готовы заниматься этой работой, «людей достаточно», тем не менее, планируется привлекать специалистов и со стороны.
«Я написал три письма руководству WADA… Приглашаем приехать, рассмотреть на начальной стадии реконструкции», — отметил ректор вуза.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2016 года на заседании совета по физической культуре и спорту сообщил, что координацией работы Российской антидопинговой лаборатории займется МГУ имени М. В. Ломоносова.
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