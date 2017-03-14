Садовничий уведомил WADA о начале создания новой антидопинговой лаборатории

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«Накануне я отправил письма в WADA, в которых уведомил руководство организации, что МГУ приступил к созданию лаборатории, — рассказал Садовничий. — А также пригласил специалистов и руководство WADA приехать и посмотреть начало нашей работы. Мы будем рады замечаниям и рассчитываем, что наше сотрудничество будет простираться и дальше».

11 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил о грядущих изменениях в системе управления Московской антидопинговой лаборатории, координировать работу которой будет МГУ.