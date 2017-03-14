Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане

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Российский чиновник попытался донести до оппонентов официальную позицию нашей страны по текущим вопросам из области антидопинга и не удержался от жесткой критики бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.

В понедельник в Лозанне открылся симпозиум Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором в качестве одного из докладчиков выступил министр спорта РФ Павел Колобков.

Название симпозиума в Швейцарии — «Реагирование на общие вызовы и укрепление будущего чистого спорта» — весьма приятное для уха российского любителя спорта. Особенно слух ласкает слово «общие», как бы говорящие о том, что времена, когда разговор о допинге начинался и заканчивался обсуждением ситуации с ним в России, прошли.

И все-таки роль Колобкова на этом симпозиуме — не самая завидная: если все собрались именно что обсудить проблему, то от него требовался отчет — о проделанной работе, включая реформирование РУСАДА и ослабление контроля государства за деятельностью Московской антидопинговой лаборатории, и о нынешней ситуации в борьбе с главным злом последних лет в российском спорте.

О том, что происходило в Лозанне, пресс-служба Минспорта сообщает на официальном сайте ведомства в сухом телеграфном стиле:

«П. Колобков выступил перед участниками мероприятия с актуальной информацией о борьбе с допингом в Российской Федерации. Повестка первого дня симпозиума включала также доклады президента WADA сэра Крейга Риди, генерального директора WADA Оливье Ниггли, руководителя рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсена, независимого эксперта WADA Ричарда Макларена и других.

Основной темой обсуждения стала ситуация с антидопингом в России. В конструктивной манере участники обсудили текущие вопросы, а также шаги России на пути к восстановлению ее антидопинговой системы.

Кроме того, глава Минспорта России провел двусторонние встречи с президентом WADA К. Риди; вице-президентом WADA, министром спорта Норвегии Линдой Хофштад Хеллеланд; руководителем группы IAAF Р. Андерсеном; председателем Бюро Конференции сторон Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО Мохамедом Аль Конбазом.

Все. Даже в СССР, когда кто-то из политбюро ЦК КПСС прибывал на место борьбы народа с урожаем, в репортажах и официальных отчетах приводились жизнеутверждающие цитаты представителя власти о том, что он полностью уверен, что в этой неравной битве победят не плодовоовощные и зерновые, а именно советские трудящиеся.

Цитата Отстранение паралимпийцев считаю просто бесчеловечным.

Об итогах первого дня битвы на полях лозанщины неравнодушным за будущее российского спорта, как водится, сообщили государственные агентства.

«Хотел бы обратиться к вам, участники симпозиума WADA, как бывший спортсмен, — приводит слова Колобкова в рамках доклада «Р-Спорт». — Это настоящая трагедия, что «чистых» российских спортсменов отстраняют от соревнований в легкой атлетике, в паралимпизме. Это противоречит не только олимпийским принципам, но и общечеловеческой морали.

Отстранение паралимпийцев считаю просто бесчеловечным. Мы готовы сотрудничать с WADA. Мы объединены одной целью, российские спортсмены от детей до членов основных сборных должны быть чисты от допинга.

«Готов заверить всех, что российское правительство не поддерживает и никогда не поддерживало никакой активности, связанной с допингом в спорте», — сказал олимпийский чемпион в фехтовании, пусть и не коллега Томаса Баха по оружию (Колобков — шпажист, а глава Международного олимпийского комитета — рапирист).

Министр спорта РФ отметил, что его ведомством «поставлена задача восстановить соответствие РУСАДА частично к маю и в полном объеме — к ноябрю 2017 года». Государство выведено из числа его учредителей.

«Отмечу, что РУСАДА сегодня имеет только двух учредителей — Олимпийский комитет России и ПКР (Паралимпийский комитет России — “Газета.Ru”), имея финансирование напрямую министерством финансов, — добавил Колобков. — Избран новый наблюдательный совет, некоторые требования дорожной карты WADA уже выполнены, мы работаем над остальными».

Министр спорта рассказал, что по плану восстановления РУСАДА, в нем появляется новый персонал, «скоро пройдут выборы генерального директора организации, проводится обучение инспекторов допинг-контроля».

«Критериев, которые мы должны выполнить, немало, часть из них уже выполнена, часть выполняется. Рассчитываю, что уже к апрелю должны быть решены все эти вопросы. В настоящее время идет отбор кандидатов на эту должность, есть определенный порядок процедуры, — рассказал Колобков. — Наблюдательный совет РУСАДА определит круг кандидатур, выборы будут прозрачными.

Генеральным директором организации должен стать настоящий профессионал, который может наладить взаимодействие с всемирными антидопинговыми и спортивными организациями, — рассказал министр.

Ранее исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку 7 марта на общем собрании учредителей организации. Она в новых выборах участия принимать не будет.

Остановился Колобков и на фигуре экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. «Мы со своей стороны не понимаем, как можно было доверять показаниям, словам этого человека. Родченков обманщик, верить его словам нельзя. Известно, что Родченкова ловили на продаже запрещенных веществ, известно, что он заставлял спортсменов принимать вещества, которые, как оказывалось позже, являлись допингом, — сказал он.

— Мы убеждены, что в докладе Макларена (возглавляемая им комиссия проверяла изложенные Родченковым данные — «Газета.Ru») недостаточно доказательной базы, с нашим мнением солидарны международные федерации и МОК. Недостаточно доказательств, чтобы накладывать санкции на российских спортсменов, возбуждать дела против чиновников.

Сегодня я не собираюсь давать оценку докладу Макларена, хотя могу отметить, что в настоящий момент мы готовим официальную оценку доклада.

Цитата Родченков обманщик, верить его словам нельзя.

Сейчас две комиссии МОК ведут работу по докладу, и Россия со своей стороны оказывает полное содействие этим комиссиям, предоставляет все необходимые документы.

Кроме того, Колобков рассказал и о ходе внутрироссийского расследования, которое, по его словам, продолжается.

«Время его окончания будет зависеть от того, как быстро Следственный комитет получит ответы на запросы иностранным партнерам», — приводит его слова ТАСС.

Министр с сожалением добавил, что «пока СК не получил ни одного ответа».

И все же он нашел и положительные оценки для работы комиссии Макларена, отметив, что «мы благодарны авторам доклада о допинге в российском спорте», а «Россия не отрицает существование в стране проблем с допингом».

«Недавно Владимир Путин сказал следующее: мы должны прислушаться к требованиям WADA, потому что нужно признать — у нас зафиксированы случаи применения допинга, это неприемлемо, это подтверждает, что российская антидопинговая программа провалилась, — объявил Колобков российскою линию в этом вопросе.

— Тем не менее, мы отрицаем обвинения в том, что допинг-программа в России контролируется государством, и во второй части доклада Макларен сам снял эти обвинения.

А вот на это последовал уже ответ канадского юриста, заявившего, что изменена лишь терминология, но не суть претензий к государственной системе.

«Нельзя говорить, что я отказался от своих обвинений, потому что более не говорю о государственном заговоре, а об институциональном. Я лишь поменял терминологию, объясню, как это произошло. После первой части доклада российские чиновники заявили мне, что так как я называю имена Юрия Нагорных и в отдельных случаях Виталия Мутко, этого недостаточно, чтобы говорить о том, что системой управляло государство. Я принял их позицию, сменил терминологию, но это мало что меняет. Факты остаются фактами, и отрицать их невозможно, — передает слова Макларена «Р-Спорт».