Фетисов попросит МПК подтвердить обещание об особом допуске россиян на Паралимпиаду

В Бонне руководство МПК на встрече с российской делегацией пообещало вынести специальное решение о допуске спортсменов России к Паралимпиаде в случае исполнения основных критериев этого допуска.

«Мы подвели итоги встречи в Бонне, где в МПК дали публичное обещание принять по российским спортсменам специальное решение о допуске к Паралимпиаде, даже если наши спортсмены не успевают на отборочные соревнования, — рассказал Смолин. — Поскольку наилучший контакт с сэром Крейвеном установился у Вячеслава Фетисова, мы попросили его написать письмо с тремя основными позициями — официально подтвердить обещание об этом специальном решении, запросить официальную информацию по количеству зафиксированных допинговых нарушений со стороны российских паралимпийцев и пригласить президента МПК сэра Крэйвена в Москву».

Как отметил Смолин, представители Госдумы и руководство ПКР договорились о дальнейшем взаимодействии.

Членство ПКР в МПК было приостановлено 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. 2 февраля 2017 года генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин объявил, что 19 международных федераций по отдельным видам спорта не поддержали решение МПК и допустили российских спортсменов до участия во всех международных стартах, включая чемпионаты мира и Европы.