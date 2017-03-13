РУСАДА ищет гендиректора через интернет-портал поиска работы

Согласно содержащейся в объявлении информации заработная плата руководителя РУСАДА будет составлять 140 тыс.рублей.



«Основная задача генерального директора — обеспечение целостности, независимости и объективности агентства, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права российских спортсменов и спортсменов других стран на участие в спортивных соревнованиях, свободных от допинга, и гарантия реализации агентства эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте», — говорится в объявлении.



В объявлении также отмечаются особые условия для кандидата, который «не должен быть замешан в неэтичном поведении (моральном, социальном, спортивном или финансовом), иметь какой-либо конфликт интересов по вопросам борьбы с допингом (спортивный, деловой, финансовый, СМИ) или каким-либо образом давать повод сомневаться в способности осуществлять этичное и объективное руководство организацией».