Макларен готов и дальше расследовать допинг в РФ, если это поможет спортсменам
ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что готов и дальше заниматься расследованиями в российском спорте, если это поможет спортсменам.
В 2016 году — в июне и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«Моя работа по расследованиям в российском спорте заняла два с половиной года. Готов ли я посвятить этому еще два с половиной года? Если это поможет спортсменам, безусловно, я готов. Будь то расследования относительно спорта в России или другой стране. Но не могу сказать, что это то, к чему я стремлюсь», — сказал Макларен в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter