Макларен готов и дальше расследовать допинг в РФ, если это поможет спортсменам

В 2016 году — в июне и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Эта комиссия начала свою работу после майской публикации заявлений Родченкова в газете New York Times.

«Моя работа по расследованиям в российском спорте заняла два с половиной года. Готов ли я посвятить этому еще два с половиной года? Если это поможет спортсменам, безусловно, я готов. Будь то расследования относительно спорта в России или другой стране. Но не могу сказать, что это то, к чему я стремлюсь», — сказал Макларен в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.