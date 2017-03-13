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https://sport.mail.ru/news/olympics/29061142/
13 марта 2017, 17:31 | Олимпизм | Р-Спорт

Макларен готов и дальше расследовать допинг в РФ, если это поможет спортсменам

ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что готов и дальше заниматься расследованиями в российском спорте, если это поможет спортсменам.

В 2016 году — в июне и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга россиянами. Там утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Эта комиссия начала свою работу после майской публикации заявлений Родченкова в газете New York Times.

«Моя работа по расследованиям в российском спорте заняла два с половиной года. Готов ли я посвятить этому еще два с половиной года? Если это поможет спортсменам, безусловно, я готов. Будь то расследования относительно спорта в России или другой стране. Но не могу сказать, что это то, к чему я стремлюсь», — сказал Макларен в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.
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ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что не отказался от обвинений о существовании в России государственной системы сокрытия допинговых нарушений, а просто изменил терминологию в своих высказываниях.
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