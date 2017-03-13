Макларен заявил, что не отказался от обвинений в адрес РФ, а сменил терминологию

Макларен по итогам расследования применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи заявлял, что в России существовала государственная система сокрытия допинговых нарушений. Министр спорта РФ Павел Колобков в понедельник заявил, что Россия не отрицает существования проблем с допингом в стране, но отрицает обвинения в том, что якобы существовавшая допинг-программа контролировалась государством, «Макларен сам снял эти обвинения».

«Нельзя говорить, что я отказался от своих обвинений, потому что более не говорю о государственном заговоре, а об институциональном. Я лишь поменял терминологию, объясню, как это произошло. После первой части доклада российские чиновники заявили мне, что так как я называю имена Юрия Нагорных (на тот момент замминистра спорта РФ) и в отдельных случаях Виталия Мутко (на тот момент министр спорта РФ), этого недостаточно, чтобы говорить о том, что системой управляло государство», — заявил Макларен в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.

«Я принял их позицию, сменил терминологию, но это мало что меняет. Факты остаются фактами, и отрицать их невозможно», — подчеркнул глава независимой комиссии.