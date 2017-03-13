Колобков: Критерии по восстановлению РУСАДА должны быть полностью выполнены в апреле
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все критерии по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах должны быть полностью выполнены в апреле нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
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В понедельник 13 марта Колобков на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что в планах РУСАДА получить временное признание соответствия кодексу к маю 2017 года, полное — к ноябрю.
«Над реализацией нашего плана, рассчитанного на две даты — май и июнь нынешнего года, мы работаем вместе с WADA, с нашими экспертами, — рассказал Колобков. — Решается ряд важных вопросов: в РУСАДА появляется новый персонал, скоро пройдут выборы генерального директора организации, проводится обучение инспекторов
РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в ноябре 2015 года после того, как совет учредителей WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В настоящий момент в РУСАДА создан наблюдательный совет, который возглавила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
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