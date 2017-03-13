Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29059796/
13 марта 2017, 15:57 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Критерии по восстановлению РУСАДА должны быть полностью выполнены в апреле

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все критерии по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах должны быть полностью выполнены в апреле нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

По словам министра спорта РФ часть критериев уже выполнена. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник 13 марта Колобков на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что в планах РУСАДА получить временное признание соответствия кодексу к маю 2017 года, полное — к ноябрю.

«Над реализацией нашего плана, рассчитанного на две даты — май и июнь нынешнего года, мы работаем вместе с WADA, с нашими экспертами, — рассказал Колобков. — Решается ряд важных вопросов: в РУСАДА появляется новый персонал, скоро пройдут выборы генерального директора организации, проводится обучение инспекторов допинг-контроля. Критериев, которые мы должны выполнить, немало, часть из них уже выполнена, часть выполняется. Рассчитываю, что уже к апрелю должны быть решены все эти вопросы».

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в ноябре 2015 года после того, как совет учредителей WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В настоящий момент в РУСАДА создан наблюдательный совет, который возглавила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Макларен заявил, что не отказался от обвинений в адрес РФ, а сменил терминологию

ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что не отказался от обвинений о существовании в России государственной системы сокрытия допинговых нарушений, а просто изменил терминологию в своих высказываниях.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Черчесов: Кокорин не вызван в сборную России по спортивному принципу

Колобков: критерии по восстановлению РУСАДА должны быть полностью выполнены в апреле

WTA подтвердила право Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в апреле