Колобков: критерии по восстановлению РУСАДА должны быть полностью выполнены в апреле

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В понедельник 13 марта Колобков на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что в планах РУСАДА получить временное признание соответствия кодексу к маю 2017 года, полное — к ноябрю.

«Над реализацией нашего плана, рассчитанного на две даты — май и июнь нынешнего года, мы работаем вместе с WADA, с нашими экспертами, — рассказал Колобков. — Решается ряд важных вопросов: в РУСАДА появляется новый персонал, скоро пройдут выборы генерального директора организации, проводится обучение инспекторов допинг-контроля. Критериев, которые мы должны выполнить, немало, часть из них уже выполнена, часть выполняется. Рассчитываю, что уже к апрелю должны быть решены все эти вопросы».

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в ноябре 2015 года после того, как совет учредителей WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В настоящий момент в РУСАДА создан наблюдательный совет, который возглавила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.