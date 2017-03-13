Смирнов: Cборная РФ завоюет как минимум 40 золотых медалей на Специальной олимпиаде

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В понедельник в Новогорске состоялась торжественная церемония проводов российской делегации на Специальную олимпиаду. В состав сборной России вошли 119 человек из 22 регионов страны.

«Настроение у ребят боевое, самое главное, что есть желание побеждать. У меня нет никаких сомнений в нашей общей победе. Все спортсмены очень серьезно поработали, чтобы попасть в состав сборной, это наша элита специального олимпийского движения России. Мы представлены во всех видах спорта, нас ждут красивые соревнования», — сказал Смирнов.

«Золото будет, мы не подведем и достойно представим нашу страну на этом важнейшем событии, — продолжил он. — Поверьте мне, будет не менее 40 золотых медалей, это самые скромные цифры. Уверен, что наша команда выступит не хуже, чем американцы, англичане и многие европейские команды».

«На турнире ожидается большая команда из США, которую возглавляет сам Тимоти Шрейвер (президент Всемирных специальных игр. — Прим. ТАСС). Ему много говорили, что наша команда не готова, не тот у нее уровень, но когда он несколько дней побыл здесь, в России, и поучаствовал в нескольких тестовых стартах, то его мнение поменялось на противоположное», — резюмировал Смирнов.