Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29059314/
13 марта 2017, 15:30 | Олимпизм | ТАСС

Смирнов: Cборная РФ завоюет как минимум 40 золотых медалей на Специальной олимпиаде

НОВОГОРСК /Московская область/, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские спортсмены станут обладателями как минимум 40 золотых медалей зимней Всемирной Специальной олимпиады. Об этом ТАСС заявил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

В понедельник в Новогорске состоялась торжественная церемония проводов российской делегации на Специальную олимпиаду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник в Новогорске состоялась торжественная церемония проводов российской делегации на Специальную олимпиаду. В состав сборной России вошли 119 человек из 22 регионов страны.

«Настроение у ребят боевое, самое главное, что есть желание побеждать. У меня нет никаких сомнений в нашей общей победе. Все спортсмены очень серьезно поработали, чтобы попасть в состав сборной, это наша элита специального олимпийского движения России. Мы представлены во всех видах спорта, нас ждут красивые соревнования», — сказал Смирнов.

«Золото будет, мы не подведем и достойно представим нашу страну на этом важнейшем событии, — продолжил он. — Поверьте мне, будет не менее 40 золотых медалей, это самые скромные цифры. Уверен, что наша команда выступит не хуже, чем американцы, англичане и многие европейские команды».

«На турнире ожидается большая команда из США, которую возглавляет сам Тимоти Шрейвер (президент Всемирных специальных игр. — Прим. ТАСС). Ему много говорили, что наша команда не готова, не тот у нее уровень, но когда он несколько дней побыл здесь, в России, и поучаствовал в нескольких тестовых стартах, то его мнение поменялось на противоположное», — резюмировал Смирнов.

В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития. Зимние Игры пройдут в Австрии с 14 по 25 марта, в них примут участие 2600 атлетов из 107 стран. Соревнования будут проходить в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг и лыжные гонки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

CAS: Решение о дисквалификации Португалова принято на основе явных доказательств

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского научно- исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова на основании явных доказательств его вины. Об говорится в вердикте CAS, опубликованном на официальном сайте суда.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Черчесов: Кокорин не вызван в сборную России по спортивному принципу

Колобков: РУСАДА планирует получить полное признание соответствия кодексу WADA к ноябрю

WTA подтвердила право Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в апреле