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https://sport.mail.ru/news/olympics/29058078/
13 марта 2017, 14:15 | Олимпизм | ТАСС

CAS: Решение о дисквалификации Португалова принято на основе явных доказательств

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение о пожизненной дисквалификации бывшего заместителя директора Всероссийского научно- исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова на основании явных доказательств его вины. Об говорится в вердикте CAS, опубликованном на официальном сайте суда.

«На основе явных доказательств доктор Португалов был обвинен в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) “Обладание запрещенной субстанцией или методом”, 32.2 (g) “Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода”, 32.2 (h) “Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода” антидопинговых правил IAAF, — говорится в вердикте суда. — Как следствие, на Португалова была наложена пожизненная дисквалификация, которая вступила в силу с 10 марта».

Португалов являлся фигурантом фильмам немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. На основе упомянутых в фильме данных независимая комиссия WADA провела расследование, результатом которого стала дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики советом IAAF. Согласно данным, представленным в отчете расследования, Португалов, работавший также в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации по применению допинга.
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