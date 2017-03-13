CAS: Решение о дисквалификации Португалова принято на основе явных доказательств

«На основе явных доказательств доктор Португалов был обвинен в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): 32.2 (f) “Обладание запрещенной субстанцией или методом”, 32.2 (g) “Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода”, 32.2 (h) “Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода” антидопинговых правил IAAF, — говорится в вердикте суда. — Как следствие, на Португалова была наложена пожизненная дисквалификация, которая вступила в силу с 10 марта».

Португалов являлся фигурантом фильмам немецкого телеканала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. На основе упомянутых в фильме данных независимая комиссия WADA провела расследование, результатом которого стала дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики советом IAAF. Согласно данным, представленным в отчете расследования, Португалов, работавший также в ВФЛА, рассылал спортсменам рекомендации по применению допинга.