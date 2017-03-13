Россия с 2009 года пожертвовала ЮНЕСКО €2,5 млн на борьбу с допингом

«С 2009 года Россия перечисляет средства на счет фонда ЮНЕСКО, которое поддерживает антидопинговые программы по всему миру. В общей сложности Россия пожертвовала €2,5 млн», — сказал Колобков.

«Мы поддерживаем рабочие визиты независимых экспертов ЮНЕСКО в Россию с тем, чтобы они могли оценить нашу работу и дали советы по внедрению принципов конвенции о борьбе с допингом», — добавил он.

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте ратифицирована Россией в конце 2006 года.