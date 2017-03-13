Россия с 2009 года пожертвовала ЮНЕСКО €2,5 млн на борьбу с допингом
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Начиная с 2009 года Россия направила €2,5 млн в фонд ЮНЕСКО на борьбу с допингом. Об этом на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
«С 2009 года Россия перечисляет средства на счет фонда ЮНЕСКО, которое поддерживает антидопинговые программы по всему миру. В общей сложности Россия пожертвовала €2,5 млн», — сказал Колобков.
«Мы поддерживаем рабочие визиты независимых экспертов ЮНЕСКО в Россию с тем, чтобы они могли оценить нашу работу и дали советы по внедрению принципов конвенции о борьбе с допингом», — добавил он.
Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте ратифицирована Россией в конце 2006 года.
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