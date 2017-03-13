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https://sport.mail.ru/news/olympics/29057556/
13 марта 2017, 13:45 | Олимпизм | ТАСС

Церемония проводов сборной России на Специальную олимпиаду состоялась в Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Торжественная церемония проводов сборной России на зимнюю Всемирную Специальную олимпиаду прошла в понедельник в Новогорске, передает с места событий корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие представители Министерства спорта России РФ и Госдумы, а также руководство Специальной олимпиады России.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления по шорт-треку и фигурному катанию с участием многократных чемпионов Игр Катерины Зубовой, Романа Зиннурова и Натальи Акимовой, а также выступление студии «Танцующий дом» для детей с синдромом Дауна и аутизмом.

С приветственным словом к российским спортсменам обратился двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков: «Вы уже победители, так как представляете Россию на таком высоком уровне. Помните, мы вас ценим, болеем за вас и ждем побед. Надеюсь, что каждый из вас приедет с медалью и будет вспоминать, как здорово провел время в Австрии».

В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития. Зимние Игры пройдут в Австрии с 14 по 25 марта, в них примут участие 2600 атлетов из 107 стран. Соревнования будут проходить в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг и лыжные гонки. В состав сборной России включены 119 человек из 22 регионов страны.
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