Церемония проводов сборной России на Специальную олимпиаду состоялась в Новогорске
НОВОГОРСК /Московская область/, 13 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Торжественная церемония проводов сборной России на зимнюю Всемирную Специальную олимпиаду прошла в понедельник в Новогорске, передает с места событий корреспондент ТАСС.
В церемонии приняли участие представители Министерства спорта России РФ и Госдумы, а также руководство Специальной олимпиады России.
В рамках мероприятия состоялись показательные выступления по
С приветственным словом к российским спортсменам обратился двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков: «Вы уже победители, так как представляете Россию на таком высоком уровне. Помните, мы вас ценим, болеем за вас и ждем побед. Надеюсь, что каждый из вас приедет с медалью и будет вспоминать, как здорово провел время в Австрии».
В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушением интеллектуального развития. Зимние Игры пройдут в Австрии с 14 по 25 марта, в них примут участие 2600 атлетов из 107 стран. Соревнования будут проходить в восьми видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание,
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