Церемония проводов сборной России на Специальную олимпиаду состоялась в Новогорске

В церемонии приняли участие представители Министерства спорта России РФ и Госдумы, а также руководство Специальной олимпиады России.

В рамках мероприятия состоялись показательные выступления по шорт-треку и фигурному катанию с участием многократных чемпионов Игр Катерины Зубовой, Романа Зиннурова и Натальи Акимовой, а также выступление студии «Танцующий дом» для детей с синдромом Дауна и аутизмом.

С приветственным словом к российским спортсменам обратился двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков: «Вы уже победители, так как представляете Россию на таком высоком уровне. Помните, мы вас ценим, болеем за вас и ждем побед. Надеюсь, что каждый из вас приедет с медалью и будет вспоминать, как здорово провел время в Австрии».