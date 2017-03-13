Ниггли: Важно, что Мутко, Нагорных и Желанова покинули министерство спорта РФ
ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Важно, что Виталий Мутко покинул пост министра спорта РФ, а Юрий Нагорных и Наталья Желанова больше не работают в самом ведомстве, заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
В 2015 году WADA на основе информации о сокрытии применения допинга в России признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. На фоне расследования о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи заместитель министра спорта Юрий Нагорных и бывшая советник министра спорта Наталья Желанова были отстранены от работы.
В октябре 2016 года Виталий Мутко покинул пост министра спорта РФ и был назначен
«Если говорить подробно о прогрессе, который мы наблюдаем в России, то нужно сказать, что с 18 ноября 2015 года, когда РУСАДА было признано несоответствующим мировому антидопинговому кодексу, агентство активно работает с нами, с UKAD. Важно, что у нас работают в России два эксперта, важно, что член Совета Европы вошел в руководство РУСАДА, важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова более не работают в министерстве спорта. Важно, что в 2016 году UKAD провело в России качественную программу тестирования», — сказал Ниггли в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter