Ниггли: Важно, что Мутко, Нагорных и Желанова покинули министерство спорта РФ

В 2015 году WADA на основе информации о сокрытии применения допинга в России признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. На фоне расследования о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи заместитель министра спорта Юрий Нагорных и бывшая советник министра спорта Наталья Желанова были отстранены от работы.

В октябре 2016 года Виталий Мутко покинул пост министра спорта РФ и был назначен вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. 9 марта в состав наблюдательного совета РУСАДА вошел руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

«Если говорить подробно о прогрессе, который мы наблюдаем в России, то нужно сказать, что с 18 ноября 2015 года, когда РУСАДА было признано несоответствующим мировому антидопинговому кодексу, агентство активно работает с нами, с UKAD. Важно, что у нас работают в России два эксперта, важно, что член Совета Европы вошел в руководство РУСАДА, важно, что Виталий Мутко больше не министр спорта, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова более не работают в министерстве спорта. Важно, что в 2016 году UKAD провело в России качественную программу тестирования», — сказал Ниггли в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.