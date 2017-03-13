Ниггли: WADA воодушевлено словами Путина, видно, что сознание меняется в России
ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) воодушевлено заявлениями президента РФ Владимира Путина о борьбе с допингом в России, виден новый подход и изменения антидопингового сознания в стране, заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.
Путин 1 марта заявил, что российская «система контроля за неприменением допинга не сработала и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать». Кроме того, глава государства призвал прислушаться к результатам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.
«Конечно, мы воодушевлены недавними словами Владимира Путина, мы видим, что сознание меняется в России, совсем другой подход к вопросу мы наблюдаем», — сказал Ниггли в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.
Независимая комиссия WADA под руководством Макларена в 2016 году по итогам расследования заявила о существовании в России государственной системы для манипуляций с
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