Ниггли: WADA воодушевлено словами Путина, видно, что сознание меняется в России

Путин 1 марта заявил, что российская «система контроля за неприменением допинга не сработала и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать». Кроме того, глава государства призвал прислушаться к результатам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«Конечно, мы воодушевлены недавними словами Владимира Путина, мы видим, что сознание меняется в России, совсем другой подход к вопросу мы наблюдаем», — сказал Ниггли в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.