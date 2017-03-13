Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29057334/
13 марта 2017, 13:49 | Олимпизм | Р-Спорт

Ниггли: WADA воодушевлено словами Путина, видно, что сознание меняется в России

ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) воодушевлено заявлениями президента РФ Владимира Путина о борьбе с допингом в России, виден новый подход и изменения антидопингового сознания в стране, заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Путин 1 марта заявил, что российская «система контроля за неприменением допинга не сработала и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать». Кроме того, глава государства призвал прислушаться к результатам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«Конечно, мы воодушевлены недавними словами Владимира Путина, мы видим, что сознание меняется в России, совсем другой подход к вопросу мы наблюдаем», — сказал Ниггли в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена в 2016 году по итогам расследования заявила о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. Российские власти отрицают данные утверждения. В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу WADA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Ниггли: Важно, что Мутко, Нагорных и Желанова покинули министерство спорта РФ

ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Важно, что Виталий Мутко покинул пост министра спорта РФ, а Юрий Нагорных и Наталья Желанова больше не работают в самом ведомстве, заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин