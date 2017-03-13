Колобков: РУСАДА планирует получить полное признание соответствия кодексу WADA к ноябрю

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«План РУСАДА — получить временное признание соответствия РУСАДА кодексу WADA к маю 2017 года, полное — к ноябрю», — сказал он.

Министр спорта РФ добавил, что недопуск к международным стартам является трагедией для чистых атлетов РФ.

«Сегодня трагедия для чистых российских спортсменов, что их не допускают до соревнований, — отметил Колобков. — Особо страдают от этого наши легкоатлеты и паралимпийцы».

«Мы открыты для всех видов проверки, в том числе и в отношении РУСАДА», — отметил министр спорта.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации, после чего отечественные легкоатлеты, среди которых чемпионы мира Мария Кучина и Сергей Шубенков, лишились возможности выступать на международных стартах. В начале августа 2016 года Международный паралимпийский комитет, основываясь на материалах из доклада Макларена, лишил сборную России права выступить на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ежегодный симпозиум WADA завершится 15 марта.