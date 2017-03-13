Колобков: Сроки расследования СК дел о допинге зависят от иностранных партнеров

«Расследование продолжается, — отметил он. — Время его окончания будет зависеть от того, как быстро Следственный комитет получит ответы на запросы иностранным партнерам».

Запросы были отправлены в США, Канаду, в Швейцарию, компанию «Берлингер», также Следственный комитет сотрудничает с Интерполом.