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https://sport.mail.ru/news/olympics/29057321/
13 марта 2017, 13:31 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Сроки расследования СК дел о допинге зависят от иностранных партнеров

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сроки расследования Следственным комитетом РФ дел, связанных с допингом, зависят от того, как быстро будут получены ответы от иностранных партнеров. Об этом на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Расследование продолжается, — отметил он. — Время его окончания будет зависеть от того, как быстро Следственный комитет получит ответы на запросы иностранным партнерам».

Запросы были отправлены в США, Канаду, в Швейцарию, компанию «Берлингер», также Следственный комитет сотрудничает с Интерполом.

Следственный комитет РФ 8 июня 2016 года сообщил о возбуждении в отношении лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, что привело к дисквалификации российских легкоатлетов, запрету в дальнейшем участвовать в официальных международных соревнованиях и аннулированию их спортивных результатов. Дело было возбуждено по результатам доследственной проверки сведений, указанных в запросе о правовой помощи от 13 ноября 2015 года из суда Парижа, в отношении должностных лиц Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Дело было возбуждено и в отношении бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который, скрывшись в США, заявил, что уничтожил некоторые допинг-пробы.
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