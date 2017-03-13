Ниггли: WADA будет усиливать расследовательское направление, оно ключевое

WADA на прошлой неделе сообщило, что суммарные затраты агентства на расследование ситуации с допингом в российском спорте достигли 3,7 миллиона долларов. В эту сумму входят затраты на работу комиссии Ричарда Паунда, которая занималась расследованием вопросов употребления допинга в российской легкой атлетике, и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, подготовившей две части доклада о допинге в российском спорте.

«Развитие расследовательского направления — ключевое для WADA. Расследования Паунда и Макларена доказали, что это важнейшая часть борьбы с допингом. Наш отдел расследований, который возглавляет Гюнтер Юнгер, уже расширен с двух до шести человек. И в будущем мы будем только усиливать это направление, расследований будет больше», — сказал Ниггли во время выступления на ежегодном симпозиуме WADA.

Юнгер, бывший член независимой комиссии WADA, возглавил отдел агентства по расследованиям в июне 2016 года.