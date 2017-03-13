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13 марта 2017, 13:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Ниггли: WADA будет усиливать расследовательское направление, оно ключевое

ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в будущем будет только усиливать расследовательское направление своей деятельности, которое является ключевым для агентства, заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

WADA на прошлой неделе сообщило, что суммарные затраты агентства на расследование ситуации с допингом в российском спорте достигли 3,7 миллиона долларов. В эту сумму входят затраты на работу комиссии Ричарда Паунда, которая занималась расследованием вопросов употребления допинга в российской легкой атлетике, и независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, подготовившей две части доклада о допинге в российском спорте.

«Развитие расследовательского направления — ключевое для WADA. Расследования Паунда и Макларена доказали, что это важнейшая часть борьбы с допингом. Наш отдел расследований, который возглавляет Гюнтер Юнгер, уже расширен с двух до шести человек. И в будущем мы будем только усиливать это направление, расследований будет больше», — сказал Ниггли во время выступления на ежегодном симпозиуме WADA.

Юнгер, бывший член независимой комиссии WADA, возглавил отдел агентства по расследованиям в июне 2016 года.
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