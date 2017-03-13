WADA требует признать выводы доклада Макларена для восстановления РУСАДА

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«Для РУСАДА была выработана “дорожная карта” с целью восстановления деятельности агентства, — заявил он. — Одним из пунктов этой карты является принятие выводов, содержащихся в докладе Макларена».

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в 2015 году на основании данных расследования независимой комиссии WADA, выдвинувшей ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.