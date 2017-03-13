WADA требует признать выводы доклада Макларена для восстановления РУСАДА
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на признании выводов доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи в качестве одного из основных условий восстановления членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на ежегодном симпозиуме WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.
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«Для РУСАДА была выработана “дорожная карта” с целью восстановления деятельности агентства, — заявил он. — Одним из пунктов этой карты является принятие выводов, содержащихся в докладе Макларена».
РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в 2015 году на основании данных расследования независимой комиссии WADA, выдвинувшей ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.
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