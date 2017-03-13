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https://sport.mail.ru/news/olympics/29057048/
13 марта 2017, 13:13 | Олимпизм | ТАСС

WADA требует признать выводы доклада Макларена для восстановления РУСАДА

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) настаивает на признании выводов доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи в качестве одного из основных условий восстановления членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом на ежегодном симпозиуме WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

<em>ЛОЗАННА /Швейцария/ 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) настаивает на признании выводов доклада независимой комиссии под руководством Ричарда <span class=error>Макларена</span> о допинге на Олимпиаде-2014 в Сочи в качестве одного из основных условий восстановления членства Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>). Об этом на ежегодном симпозиуме <span class=error>WADA</span> заявил генеральный директор организации Оливье <span class=error>Ниггли</span>. Увеличить
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«Для РУСАДА была выработана “дорожная карта” с целью восстановления деятельности агентства, — заявил он. — Одним из пунктов этой карты является принятие выводов, содержащихся в докладе Макларена».

РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу в 2015 году на основании данных расследования независимой комиссии WADA, выдвинувшей ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.
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ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Важно, что Виталий Мутко покинул пост министра спорта РФ, а Юрий Нагорных и Наталья Желанова больше не работают в самом ведомстве, заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
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