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13 марта 2017, 12:56 | Олимпизм | Р-Спорт

Ниггли: Ситуация с допингом в России дестабилизировала мировое спортивное сообщество

ЛОЗАННА (Швейцария), 13 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Ситуация с допингом в России дестабилизировала мировое спортивное сообщество, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно усилить работу с информаторами, пересмотреть программу аккредитации лабораторий и структуру управления агентства, заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

В 2015 году WADA на основе информации бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его жены бегуньи Юлии Степановой начало расследование о применении допинга в России. В результате WADA заявило, что в России действовала государственная система сокрытия применения допинга. Российская сторона отрицает данные заявления.

«Все, что случилось в России, дестабилизировало мировое спортивное сообщество. Конечно, никто этому не рад, что такова реальность, мы имеем, что имеем. Можно говорить о том, что вся эта ситуация, все, что произошло, позволило нам определиться с нашими приоритетами, с тем, куда мы должны двигаться. Мы должны усилить работу с информаторами, мы должны пересмотреть программу аккредитации лабораторий, мы должны развивать (систему) ADAMS, нужно пересмотреть структуру управления нашего агентства», — сказал Ниггли в ходе доклада на ежегодном симпозиуме WADA.
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