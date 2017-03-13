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https://sport.mail.ru/news/olympics/29056764/
13 марта 2017, 12:55 | Олимпизм | ТАСС

Глава WADA: Система АДАМС нуждается в дополнительной защите от хакеров

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антидопинговая система АДАМС, созданная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для управления расположенной в Интернете базой данных тестирования спортсменов, нуждается в дополнительной защите от хакерских атак. Об этом на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил президент организации Крейг Риди.

По словам Крейга Риди надо действовать быстро поскольку нельзя допустить чтобы система была скомпрометирована. Увеличить
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«Мы продолжаем совершенствовать систему защиты АДАМС. В прошлом году она была атакована из России хакерской группой Fancy Bears, что ударило по безопасности нашей базы данных. Нам надо действовать быстро, поскольку нельзя допустить, чтобы система была скомпрометирована. И мы уверены в том, что нам удастся серьезно ее усовершенствовать», — сказал Риди.

В сентябре хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы АДАМС, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System) — один из главных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в Интернете. Каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это с тем, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.
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