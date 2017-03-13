Глава WADA: Система АДАМС нуждается в дополнительной защите от хакеров

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«Мы продолжаем совершенствовать систему защиты АДАМС. В прошлом году она была атакована из России хакерской группой Fancy Bears, что ударило по безопасности нашей базы данных. Нам надо действовать быстро, поскольку нельзя допустить, чтобы система была скомпрометирована. И мы уверены в том, что нам удастся серьезно ее усовершенствовать», — сказал Риди.

В сентябре хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы АДАМС, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.