Глава WADA: Система АДАМС нуждается в дополнительной защите от хакеров
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антидопинговая система АДАМС, созданная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) для управления расположенной в Интернете базой данных тестирования спортсменов, нуждается в дополнительной защите от хакерских атак. Об этом на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил президент организации Крейг Риди.
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«Мы продолжаем совершенствовать систему защиты АДАМС. В прошлом году она была атакована из России хакерской группой Fancy Bears, что ударило по безопасности нашей базы данных. Нам надо действовать быстро, поскольку нельзя допустить, чтобы система была скомпрометирована. И мы уверены в том, что нам удастся серьезно ее усовершенствовать», — сказал Риди.
В сентябре хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы АДАМС, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в
АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System) — один из главных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в Интернете. Каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это с тем, чтобы
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