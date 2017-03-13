Риди: Очевидно, что нужно усиливать санкции за несоответствие антидопинговому кодексу

Симпозиум WADA открылся в понедельник в Лозанне.

«Последние два года были очень сложными для WADA, раскрытие допинговой системы в России вызвало серьезное давление на нас, на олимпийское движение. Сегодня весь спортивный мир объединяется в борьбе с допингом, мы думаем о будущем, о том, как вывести борьбу с допингом на новый уровень. Мы должны усиливать санкции за несоответствие антидопинговому кодексу, это очевидно. Вся наша работа, вся борьба имеет смысл, только если есть ощутимое, справедливое и предсказуемое наказание. Только тогда, когда мы усилим санкции, мы будем уверены, что делаем максимум в борьбе с допингом», — сказал Риди, выступая на симпозиуме WADA.

«740 участников в этом году на симпозиуме WADA — это большое достижение. Этот симпозиум — главное событие в антидопинговом календаре. Мы прошли долгий путь за 12 месяцев, сейчас WADA в гораздо лучшей форме, чем год назад. Мы были на распутье, последний год можно смело назвать турбулентным временем для антидопингового сообщества, но сейчас мы уверенно идем вперед, выводим борьбу с допингом на новый уровень», — добавил глава WADA.