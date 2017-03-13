Риди: РУСАДА демонстрирует прогресс в вопросе восстановления членства в WADA
ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) демонстрирует определенный прогресс в вопросе приведения организации в соответствие с международным кодексом. Об этом на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил президент организации Крейг Риди.
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«Мы также продолжаем важную работу по приведению в соответствие с кодексом РУСАДА. РУСАДА сделало определенный прогресс в этом вопросе. Организация демонстрирует, что предпринимает необходимые шаги для того, чтобы стать независимой от внешних факторов», — сказал Риди.
«Начиная с марта 2016 года в РУСАДА работают два иностранных эксперта, которые гарантируют независимость организации и отслеживают процесс тестирования спортсменов как в России, так и за ее пределами», — добавил он.
Глава WADA также напомнил, что тестирование РУСАДА осуществляет в сотрудничестве с Британским антидопинговым агентством (UKAD).
Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.
Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева
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