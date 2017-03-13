Риди: РУСАДА демонстрирует прогресс в вопросе восстановления членства в WADA

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«Мы также продолжаем важную работу по приведению в соответствие с кодексом РУСАДА. РУСАДА сделало определенный прогресс в этом вопросе. Организация демонстрирует, что предпринимает необходимые шаги для того, чтобы стать независимой от внешних факторов», — сказал Риди.

«Начиная с марта 2016 года в РУСАДА работают два иностранных эксперта, которые гарантируют независимость организации и отслеживают процесс тестирования спортсменов как в России, так и за ее пределами», — добавил он.

Глава WADA также напомнил, что тестирование РУСАДА осуществляет в сотрудничестве с Британским антидопинговым агентством (UKAD).

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.