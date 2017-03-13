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13 марта 2017, 12:47 | Олимпизм | ТАСС

Риди: РУСАДА демонстрирует прогресс в вопросе восстановления членства в WADA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) демонстрирует определенный прогресс в вопросе приведения организации в соответствие с международным кодексом. Об этом на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил президент организации Крейг Риди.

По словам главы WADA РУСАДА демонстрирует что предпринимает необходимые шаги для того чтобы стать независимой от внешних факторов. Увеличить
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«Мы также продолжаем важную работу по приведению в соответствие с кодексом РУСАДА. РУСАДА сделало определенный прогресс в этом вопросе. Организация демонстрирует, что предпринимает необходимые шаги для того, чтобы стать независимой от внешних факторов», — сказал Риди.

«Начиная с марта 2016 года в РУСАДА работают два иностранных эксперта, которые гарантируют независимость организации и отслеживают процесс тестирования спортсменов как в России, так и за ее пределами», — добавил он.

Глава WADA также напомнил, что тестирование РУСАДА осуществляет в сотрудничестве с Британским антидопинговым агентством (UKAD).

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение «культуры отношения к допингу» в стране.
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