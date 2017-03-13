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13 марта 2017, 12:01 | Олимпизм | Р-Спорт

Работы на объекте ОИ-2018 «Олимпик Плаза» завершатся в сентябре 2017 года

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 13 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Работы на объекте Олимпийских игр 2018 года «Олимпик Плаза» завершатся в сентябре 2017 года, об этом журналистам сообщили по ходу визита на объект делегации координационной комиссии Международного Олимпийского комитета.

Восьмой визит комиссии, которой руководит Гунилла Линдберг, начался в южнокорейском Пхенчхане в понедельник.

На территории объекта «Олимпик Плаза», в частности, располагается Олимпийский стадион, где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Неподалеку от него ведутся работы по оформлению медальной площади.

Возводить основу конструкции объекта в городе Хенгё закончили еще в декабре 2016 года, в мае завершится следующий этап работы по ее строительству, а в сентябре 2017 года объект будет готов полностью.

Предполагается, что объект будет использоваться после Олимпиады до 18 марта 2018 года, а затем будет реконструирован: на прилежащей площади будет располагаться олимпийский музей, а территория стадиона будет использоваться как спортивный комплекс с футбольным полем.
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ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 13 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Очередной визит координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) начался в южнокорейском Пхенчхане, который примет Олимпийские игры 2018 года.
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