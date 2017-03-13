Очередной визит координационной комиссии МОК начался в Пхенчхане
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 13 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Очередной визит координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) начался в южнокорейском Пхенчхане, который примет Олимпийские игры 2018 года.
Комиссия, которую возглавляет Гунилла Линдберг, проведет серию встреч с 13 по 15 марта. Ожидается, что в понедельник Линдберг посетит объекты Игр-2018.
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