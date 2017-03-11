Более 500 школьников приняли участие в празднике «С днем рождения, ГТО!» в Москве

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Мероприятие прошло в субботу в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Оно было посвящено годовщине возрождения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Помимо спортивной составляющей, школьники смогли принять участие в мастер-классах и посмотреть концертную программу.

Юноши и девушки получили возможность протестировать себя в беге на коротких и длинных дистанциях, прыжках в длину, подтягивании, отжимании и других дисциплинах комплекса ГТО IV — VI ступеней. Результаты участников, уложившихся в нормативы, были зафиксированы в протоколах судейской коллегии и в личном кабинете участника, А наиболее активные и результативные участники были награждены знаками отличия.

Один из организаторов мероприятия Маргарита Пугачева в беседе с ТАСС отметила, что все выпускники смогут получить знаки отличия уже к выпускному. «Мы пригласили только старшеклассников потому, что 30 марта у них заканчивается отчетный период, они должны получить знак и удостоверение к выпускному. Участники по маршрутному листу выполняли задания, после которых получали значок. Ребята приходили и с родителями, и с учителями, которые их поддерживают. Для школьников помладше такие мероприятия пройдут в апреле и мае», — сказала она.

Закон о возрождении комплекса ГТО был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 6 октября 2015 года.