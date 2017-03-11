Олимпийский комитет США предложил исключить из WADA сотрудников МОК

В НОК считают, что высокопоставленные чиновники не должны занимать свои посты одновременно в WADA и МОК.

Также в НОК США считают, что WADA должно получить право отстранять международные спортивные федерации, национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые агентства.

На данный момент в совет учредителей WADA входят девять представителей МОК, среди которых глава агентства Крейг Риди.