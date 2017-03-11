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https://sport.mail.ru/news/olympics/29041978/
11 марта 2017, 14:17 | Олимпизм | ТАСС

Олимпийский комитет США предложил исключить из WADA сотрудников МОК

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) США призывает к большей независимости Всемирного антидопингового агентства (WADA) и исключению из организации членов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на заявление НОК.

В НОК считают, что высокопоставленные чиновники не должны занимать свои посты одновременно в WADA и МОК.

Также в НОК США считают, что WADA должно получить право отстранять международные спортивные федерации, национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые агентства.

На данный момент в совет учредителей WADA входят девять представителей МОК, среди которых глава агентства Крейг Риди.
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