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https://sport.mail.ru/news/olympics/29041708/
11 марта 2017, 13:22 | Олимпизм | ТАСС

МОК не будет обсуждать расследование по Сочи-2014 на ближайшем заседании исполкома

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) на ближайшем заседании исполкома не намерен обсуждать ход расследования комиссий, которые проверяют на достоверность информацию о существовании в России допинговой системы во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Исполком МОК пройдет с 16 по 17 марта в южнокорейском Пхенчхане. Увеличить
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Исполком МОК пройдет с 16 по 17 марта в южнокорейском Пхенчхане — столице зимних Олимпийских игр 2018 года.

«Работа двух комиссий МОК продолжается, они работают независимо друг от друга. Никакого отчета о содержании их работы на исполкоме, который продет на следующей неделе, не планируется», — говорится в сообщении.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии в связи с обвинениями в адрес России. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.
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Новости Олимпийских игр

МОК начал перепроверку допинг-проб 28 россиян с ОИ-2014

МОК начал перепроверку допинг-проб 28 россиян с ОИ-2014

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года, фамилии которых фигурируют в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
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