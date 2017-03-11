МОК не будет обсуждать расследование по Сочи-2014 на ближайшем заседании исполкома

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Исполком МОК пройдет с 16 по 17 марта в южнокорейском Пхенчхане — столице зимних Олимпийских игр 2018 года.

«Работа двух комиссий МОК продолжается, они работают независимо друг от друга. Никакого отчета о содержании их работы на исполкоме, который продет на следующей неделе, не планируется», — говорится в сообщении.