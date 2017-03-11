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11 марта 2017, 13:15 | Олимпизм | Р-Спорт

Фетисов надеется на участие россиян в Паралимпиаде-2018 под флагом своей страны

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил агентству «Р-Спорт», что надежда на участие россиян в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане есть, и он рассчитывает, что спортсмены выступят под флагом России.

В пятницу в Бонне состоялась встреча депутатов Госдумы с руководством Международного паралимпийского комитета (IPC), которую глава IPC Филип Крэйвен охарактеризовал как обнадеживающую. Он также сообщил, что россияне еще могут выступить на Паралимпиаде-2018. Вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что IPC пообещал, что при выполнении ряда условий может быть принято специальное решение о допуске россиян к Паралимпиаде.

«Уверен, что эта встреча поможет решить проблему, самое главное, что есть надежда на то, что наши ребята смогут выступить. Я считаю, что мы очень правильные вопросы поставили и получили на них очень положительные ответы. Мы рассматривали ситуацию допуска и под российским флагом, и под нейтральным, но мы надеемся, что все-таки под российским флагом, хотя нужно РУСАДА прежде всего запустить», — сказал Фетисов по телефону.

«Единственный дедлайн для следж-хоккеистов — это 20 апреля. Если все критерии, о которых говорилось, то есть дорожная карта, восстановление РУСАДА и так далее, мы выполним, то есть шанс, что ребята тоже смогут отобраться на Игры. По остальным может быть специальное решение, как только мы приведем в соответствие систему внутри нашей страны», — добавил собеседник агентства.

Фетисов также отметил, что встреча стала первым контактом с IPC на государственном уровне. «Я считаю, что встреча делегации Госдумы с руководством Международного паралимпийского комитета прошла позитивно. Самое главное, что им было приятно видеть у себя такой высокий уровень. Мы от них узнали, что это был первый контакт на государственном уровне, то есть ни министерство спорта, ни комиссия Смирнова не контактировали с ними, единственное — это наш Паралимпийский комитет», — резюмировал Фетисов.
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