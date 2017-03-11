Фетисов надеется на участие россиян в Паралимпиаде-2018 под флагом своей страны
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил агентству «Р-Спорт», что надежда на участие россиян в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане есть, и он рассчитывает, что спортсмены выступят под флагом России.
В пятницу в Бонне состоялась встреча депутатов Госдумы с руководством Международного паралимпийского комитета (IPC), которую глава IPC Филип Крэйвен охарактеризовал как обнадеживающую. Он также сообщил, что россияне еще могут выступить на Паралимпиаде-2018.
«Уверен, что эта встреча поможет решить проблему, самое главное, что есть надежда на то, что наши ребята смогут выступить. Я считаю, что мы очень правильные вопросы поставили и получили на них очень положительные ответы. Мы рассматривали ситуацию допуска и под российским флагом, и под нейтральным, но мы надеемся, что
«Единственный дедлайн для
Фетисов также отметил, что встреча стала первым контактом с IPC на государственном уровне. «Я считаю, что встреча делегации Госдумы с руководством Международного паралимпийского комитета прошла позитивно. Самое главное, что им было приятно видеть у себя такой высокий уровень. Мы от них узнали, что это был первый контакт на государственном уровне, то есть ни министерство спорта, ни комиссия Смирнова не контактировали с ними, единственное — это наш Паралимпийский комитет», — резюмировал Фетисов.
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