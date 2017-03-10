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В пятницу в Бонне состоялась встреча российских депутатов с руководством IPC.

Цитата Олег Смолин Встреча прошла в напряженной дружественной обстановке и длилась около двух часов. Ключевые вопросы, которые поднимала российская делегация, состояли в следующем: либо допустить российских спортсменов к квалификационным соревнования, за исключением тех, кто попал в доклад Макларена, либо пойти по линии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и хотя бы разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации под нейтральным флагом. Оба ключевых предложения были отвергнуты.

IPC в августе прошлого года на основании доклада главы независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Впоследствии IPC также отклонил предложение ПКР разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане даже при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных стартах после временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) со стороны IAAF в ноябре 2015 года после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии WADA. На данный момент российские легкоатлеты имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. Некоторые спортсмены уже получили такой допуск.

На вопрос, почему при несравненно большем количестве нарушений легкоатлетам дана такая возможность, а спортсменам с инвалидностью такой возможности не дают, ответили, что это соответствует решению Спортивного арбитражного суда (CAS), отметил депутат.