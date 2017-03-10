IPC отверг призыв о допуске спортсменов РФ к отбору на Паралимпиаду — ПКР
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) отвергло предложение российских парламентариев о допуске российских спортсменов к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018, сообщил
вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Олег Смолин.
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В пятницу в Бонне состоялась встреча российских депутатов с руководством IPC.
IPC в августе прошлого года на основании доклада главы независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в
Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных стартах после временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) со стороны IAAF в ноябре 2015 года после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии WADA. На данный момент российские легкоатлеты имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. Некоторые спортсмены уже получили такой допуск.
На вопрос, почему при несравненно большем количестве нарушений легкоатлетам дана такая возможность, а спортсменам с инвалидностью такой возможности не дают, ответили, что это соответствует решению Спортивного арбитражного суда (CAS), отметил депутат.
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