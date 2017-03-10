WADA запустило приложение для желающих сообщить об антидопинговых нарушениях

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С помощью данного приложения, которое уже доступно для скачивания пользователями мобильных устройств с операционными системами IOS и Android, любой спортсмен или другой человек может сообщать о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил.

«WADA с удовольствием запускает программу “Speak Up!”, которая, по нашему мнению, побудит большее количество информаторов и осведомителей сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Независимые расследования WADA под руководством Паунда и Макларена, которые были инициированы осведомителями, подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом. Эта новая платформа является одной из нескольких мер, которые принимаются для повышения потенциала агентства в области разведки и расследований под независимым руководством директора Гюнтера Янгера».

«Мы понимаем, что добросовестное продвижение вперед — это важное решение, требующее мужества и убежденности, — сказал Янгер. — “Speak Up!” отвечает на призыв спортсменов и других людей о безопасном и конфиденциальном способе сообщать о деятельности, которая идет против чистого спорта. Моя роль заключается в обеспечении того, чтобы предоставляемая информация обрабатывалась с предельной конфиденциальностью, а обвинения расследовались в полном объеме. При этом осведомители, с которыми мы заключаем контракты, должны быть информированы о прогрессе и защищены в своих правах».

Кроме того, WADA объяснило разницу между информатором и осведомителем. Информатор — любое лицо, сообщившее WADA о нарушении. Осведомитель — это информатор агентства на постоянной основе, который подписывает специальное соглашение с организацией.