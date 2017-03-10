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https://sport.mail.ru/news/olympics/29025871/
10 марта 2017, 2:07 | Олимпизм | ТАСС

WADA запустило приложение для желающих сообщить об антидопинговых нарушениях

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Программа поддержки информаторов «Speak Up!» в четверг была запущена Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщается в пресс-релизе WADA.

<em>МОСКВА 10 марта. /ТАСС/.</em> Программа поддержки информаторов Speak Up! в четверг была запущена Всемирным антидопинговым агентством (<span class=error>WADA</span>). Об этом сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> <span class=error>WADA</span>. Увеличить
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С помощью данного приложения, которое уже доступно для скачивания пользователями мобильных устройств с операционными системами IOS и Android, любой спортсмен или другой человек может сообщать о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил.

«WADA с удовольствием запускает программу “Speak Up!”, которая, по нашему мнению, побудит большее количество информаторов и осведомителей сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях, — сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Независимые расследования WADA под руководством Паунда и Макларена, которые были инициированы осведомителями, подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом. Эта новая платформа является одной из нескольких мер, которые принимаются для повышения потенциала агентства в области разведки и расследований под независимым руководством директора Гюнтера Янгера».

«Мы понимаем, что добросовестное продвижение вперед — это важное решение, требующее мужества и убежденности, — сказал Янгер. — “Speak Up!” отвечает на призыв спортсменов и других людей о безопасном и конфиденциальном способе сообщать о деятельности, которая идет против чистого спорта. Моя роль заключается в обеспечении того, чтобы предоставляемая информация обрабатывалась с предельной конфиденциальностью, а обвинения расследовались в полном объеме. При этом осведомители, с которыми мы заключаем контракты, должны быть информированы о прогрессе и защищены в своих правах».

Кроме того, WADA объяснило разницу между информатором и осведомителем. Информатор — любое лицо, сообщившее WADA о нарушении. Осведомитель — это информатор агентства на постоянной основе, который подписывает специальное соглашение с организацией.
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Второе пришествие Елены: Исинбаева намерена вывести РУСАДА на новую высоту

Второе пришествие Елены: Исинбаева намерена вывести РУСАДА на новую высоту

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Член Международного олимпийского комитета и обладательница двух золотых наград Игр 2004 и 2008 годов Елена Исинбаева, которая в четверг вновь возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), намерена сделать подконтрольную ей организацию сильнейшей в мире. Эти же слова она произносила и три месяца назад, когда ей в первый раз доверили наблюдать за отечественной антидопинговой структурой, которая сейчас переживает сложные времена.
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