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10 марта 2017, 1:39 | Олимпизм | ТАСС

Госдеп: Представители паралимпийского движения РФ примут участие в программе обмена США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Представители паралимпийского движения России примут участие в программе обмена «Спорт для общества» (Sport for Community), которая пройдет в США с 11 марта по 13 апреля. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент США приветствует» представителей международных паралимпийских движений в Соединенных Штатах, которые примут участие в «программе обмена «Спорт для общества», говорится в сообщении. «В число участников войдут паралимпийцы, руководители национальных паралимпийских комитетов, социальные предприниматели», — отметили в ведомстве.

Кроме России в программе примут участие, в частности, представители Аргентины, Армении, Венесуэлы, Египта, Грузии, Монголии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Эстонии. Они «вместе с американскими коллегами посетят ведущие спортивные организации для инвалидов» в США. «Работая бок о бок со своими наставниками, участники (программы) будут разрабатывать план действий по расширению возможностей инвалидов путем продвижения их прав, уважения достоинства и их вовлечения во все аспекты жизни общества с помощью спорта», — подчеркнули в Госдепе.

Участники программы в самом ее начале и по окончании встретятся в Вашингтоне с представителями американского правительства и «познакомятся с историей движения за права американских инвалидов и спортивной культуры США».
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