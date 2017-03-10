Фетисов и Газзаев проведут переговоры с руководством паралимпийского движения

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В состав делегации вошли первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, зампред комитета Валерий Газзаев и вице-президент ПКР, депутат нижней палаты Олег Смолин. Среди приглашенных немецкой стороной также были глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и вице-спикер Игорь Лебедев, однако они находятся в санкционном списке, и им было отказано во въезде в Германию.

По словам Дегтярева, главным вопросом встречи в штаб-квартире МПК в Бонне станет согласование мер по восстановлению аккредитации Паралимпийского комитета России в МПК и, соответственно, обеспечение возможностей для участия российских паралимпийцев в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По итогам переговоров ожидается согласование конкретных шагов, в том числе подписание совместного с МПК коммюнике о снятии ряда противоречащих российскому законодательству требований со стороны организации к ПКР.

Дегтярев также отметил, что на днях состоится совещание с участием президента ПКР Владимира Лукина и первого вице- президента ПКР Павла Рожкова для выработки общей позиции российской делегации на переговорах с руководством МПК.

Валерий Газзаев рассчитывает на положительный исход предстоящего визита. «Я уверен, что встреча делегации Госдумы с руководством МПК — это первый шаг на пути к восстановлению прав российских паралимпийцев», — сказал Газзаев. Депутат считает, что приглашение руководства МПК — это «хороший сигнал и для паралимпийского движения в России, а также для всего мирового спорта».