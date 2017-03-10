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https://sport.mail.ru/news/olympics/29025462/
10 марта 2017, 0:31 | Олимпизм | ТАСС

Фетисов и Газзаев проведут переговоры с руководством паралимпийского движения

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Парламентская делегация Государственной думы РФ проведет в пятницу в германском Бонне встречу с руководством Международного паралимпийского комитета (МПК). Парламентарии во главе с Вячеславом Фетисовым обсудят восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК.

Главным вопросом встречи в <nobr>штаб-квартире</nobr> Международного паралимпийского комитета в Бонне станет согласование мер по восстановлению членства Паралимпийского комитета России в организации. Увеличить
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В состав делегации вошли первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, зампред комитета Валерий Газзаев и вице-президент ПКР, депутат нижней палаты Олег Смолин. Среди приглашенных немецкой стороной также были глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и вице-спикер Игорь Лебедев, однако они находятся в санкционном списке, и им было отказано во въезде в Германию.

По словам Дегтярева, главным вопросом встречи в штаб-квартире МПК в Бонне станет согласование мер по восстановлению аккредитации Паралимпийского комитета России в МПК и, соответственно, обеспечение возможностей для участия российских паралимпийцев в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По итогам переговоров ожидается согласование конкретных шагов, в том числе подписание совместного с МПК коммюнике о снятии ряда противоречащих российскому законодательству требований со стороны организации к ПКР.

Дегтярев также отметил, что на днях состоится совещание с участием президента ПКР Владимира Лукина и первого вице- президента ПКР Павла Рожкова для выработки общей позиции российской делегации на переговорах с руководством МПК.

Валерий Газзаев рассчитывает на положительный исход предстоящего визита. «Я уверен, что встреча делегации Госдумы с руководством МПК — это первый шаг на пути к восстановлению прав российских паралимпийцев», — сказал Газзаев. Депутат считает, что приглашение руководства МПК — это «хороший сигнал и для паралимпийского движения в России, а также для всего мирового спорта».

Международный паралимпийский комитет в августе прошлого года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В ноябре МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР, однако в конце января ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпийских игр 2018 года.
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