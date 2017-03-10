Фетисов и Газзаев проведут переговоры с руководством паралимпийского движения
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Парламентская делегация Государственной думы РФ проведет в пятницу в германском Бонне встречу с руководством Международного паралимпийского комитета (МПК). Парламентарии во главе с Вячеславом Фетисовым обсудят восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК.
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В состав делегации вошли первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, зампред комитета Валерий Газзаев и
По словам Дегтярева, главным вопросом встречи в
Дегтярев также отметил, что на днях состоится совещание с участием президента ПКР Владимира Лукина и первого вице- президента ПКР Павла Рожкова для выработки общей позиции российской делегации на переговорах с руководством МПК.
Валерий Газзаев рассчитывает на положительный исход предстоящего визита. «Я уверен, что встреча делегации Госдумы с руководством МПК — это первый шаг на пути к восстановлению прав российских паралимпийцев», — сказал Газзаев. Депутат считает, что приглашение руководства МПК — это «хороший сигнал и для паралимпийского движения в России, а также для всего мирового спорта».
Международный паралимпийский комитет в августе прошлого года по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в
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