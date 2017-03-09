Второе пришествие Елены: Исинбаева намерена вывести РУСАДА на новую высоту

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Исинбаева была избрана главой прошлого состава наблюдательного совета РУСАДА 7 декабря 2016 года. Приход на этот пост вызвал за собой отказ одной из самых узнаваемых легкоатлеток мира от участия в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики, в которых она являлась одним из главных фаворитов. Однако жизнь первого наблюдательного совета, который возглавляла Исинбаева, оказалась очень недолгой. Причиной скорых перемен стало принятие нового устава РУСАДА, которое повлекло за собой необходимость создания нового наблюдательного совета.

Новый наблюдательный совет РУСАДА по сравнению с предыдущим сократился с десяти до семи человек, при этом шестеро остались на своем месте. Это директор правового департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов, ректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, академик Российской академии наук, врач Владимир Чехонин, представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. В новом совете дебютирует только летчик-космонавт Сергей Рязанский, чью кандидатуру, по информации ТАСС, предложило также WADA.

Исинбаева не ожидала, что вновь возглавит наблюдательный совет

«Я благодарю комиссию спортсменов ОКР за то, что она выдвинула мою кандидатуру, — сообщила журналистам Исинбаева сразу после окончания первого заседания нового наблюдательного совета. — Благодарю всех членов, которые за меня проголосовали. Все это для меня было полной неожиданностью. Уверена, что я их доверие и надежды оправдаю на деле».

Она отметила, что главной ее задачей на этом посту будет создание сильной, независимой, прозрачной антидопинговой системы в России, которая будет пользоваться уважением и признанием в мировом антидопинговом и спортивном сообществе. «Хочу создать самую сильную, самую эффективную антидопинговую систему в мире», — сказал двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.

Исинбаева отметила, что для достижения этой цели возглавляемый ей совет готов работать в тесном сотрудничестве с WADAи всеми международными спортивными организациями на благо развития «чистого» российского спорта и защиты отечественных спортсменов.

Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал удачи всему совету в дальнейшей работе. «Уверен, что такой состав будет очень эффективным и решит те задачи, которые стоят перед ним», — отметил руководитель спортивного ведомства. Солидарен с министром спорта и новый член наблюдательного совета космонавт Рязанский. «Считаю, что тот авторитет, который есть у Елены, поможет формированию нового имиджа РУСАДА», — сказал он журналистам.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал созыв нового состава наблюдательного совета очень важным событием в деле восстановления РУСАДА. «Сегодня прошло первое заседание наблюдательного совета, председателем избрана Елена Исинбаева, у которой безупречная репутация — она никогда не уличалась в употреблении допинга. Все рекомендации WADA по наблюдательному совету были учтены. В ближайшее время, скорее всего в марте, будет определен генеральный директор», — сказал глава ОКР.

Перед ВФЛА забрезжила очередная надежда на восстановление членства в ИААФ

Жуков также выразил надежду, что РУСАДА будет восстановлена в своих правах к маю этого года. Если слова одного из руководителей российского спорта воплотятся в реалии, то вслед за восстановлением РУСАДА в своих правах состоится и возвращение к полноценной жизни и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Членство организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Российские спортсмены не допускаются к международным стартам. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям IAAF.

Совет IAAF на своем последнем заседании, которое состоялось в начале февраля, напрямую увязал возвращение ВФЛА на международную арену с восстановлением РУСАДА, в таком случае у российских легкоатлетов появится отличный шанс выступить на августовском чемпионате мира в Лондоне под флагом своей страны.