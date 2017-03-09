Чехонин, Байрамов и Хрычиков вошли в состав наблюдательного совета РУСАДА

Ранее было объявлено, что председателем наблюдательного совета РУСАДА переизбрана двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а ее заместителем назначен Александр Ивлев. Также сообщалось, что в состав набсовета РУСАДА вошли летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский и пятикратный паралимпийский чемпион, генсек Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации.