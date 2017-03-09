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9 марта 2017, 18:00 | Олимпизм | Р-Спорт

Чехонин, Байрамов и Хрычиков вошли в состав наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Академик Российской академии наук, врач Владимир Чехонин, директор правового департамента министерства спорта РФ Вадим Байрамов и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков вошли в состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

Ранее было объявлено, что председателем наблюдательного совета РУСАДА переизбрана двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а ее заместителем назначен Александр Ивлев. Также сообщалось, что в состав набсовета РУСАДА вошли летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский и пятикратный паралимпийский чемпион, генсек Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации.
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Новости Олимпийских игр

Второе пришествие Елены: Исинбаева намерена вывести РУСАДА на новую высоту

Второе пришествие Елены: Исинбаева намерена вывести РУСАДА на новую высоту

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Член Международного олимпийского комитета и обладательница двух золотых наград Игр 2004 и 2008 годов Елена Исинбаева, которая в четверг вновь возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), намерена сделать подконтрольную ей организацию сильнейшей в мире. Эти же слова она произносила и три месяца назад, когда ей в первый раз доверили наблюдать за отечественной антидопинговой структурой, которая сейчас переживает сложные времена.
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