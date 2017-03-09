Чехонин, Байрамов и Хрычиков вошли в состав наблюдательного совета РУСАДА
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Академик Российской академии наук, врач Владимир Чехонин, директор правового департамента министерства спорта РФ Вадим Байрамов и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков вошли в состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте Олимпийского комитета России.
Ранее было объявлено, что председателем наблюдательного совета РУСАДА переизбрана двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а ее заместителем назначен Александр Ивлев. Также сообщалось, что в состав набсовета РУСАДА вошли
Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации.
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