Жуков: Восстановление РУСАДА может произойти до мая

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В четверг был утвержден состав наблюдательного совета агентства, его председателем стала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

«Теперь наблюдательный совет должен определиться с назначением генерального директора Российского антидопингового агентства. Думаю, что это может произойти в марте на конкурсной основе, после этого будет полностью сформирована новая антидопинговая система в России, то есть новая антидопинговая лаборатория, которая находится в составе МГУ. После формирования этих двух главных составляющих, Всемирное антидопинговое агентство должно будет принять решение о восстановлении РУСАДА. Мы надеемся, что это произойдет до мая месяца», — сказал Жуков.

Президент ОКР приветствует назначение Исинбаевой. «Это хороший выбор, так как она является членом Международного олимпийского комитета, у нее безупречная репутация, она никогда не пользовалась запрещенными препаратами. Наблюдательный совет под ее руководством будет вести неприменимую борьбу с допингом в России», — подчеркнул он.