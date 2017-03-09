Жуков: Восстановление РУСАДА может произойти до мая
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь признано соответствующим международному кодексу до мая. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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В четверг был утвержден состав наблюдательного совета агентства, его председателем стала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
«Теперь наблюдательный совет должен определиться с назначением генерального директора Российского антидопингового агентства. Думаю, что это может произойти в марте на конкурсной основе, после этого будет полностью сформирована новая антидопинговая система в России, то есть новая антидопинговая лаборатория, которая находится в составе МГУ. После формирования этих двух главных составляющих, Всемирное антидопинговое агентство должно будет принять решение о восстановлении РУСАДА. Мы надеемся, что это произойдет до мая месяца», — сказал Жуков.
Президент ОКР приветствует назначение Исинбаевой. «Это хороший выбор, так как она является членом Международного олимпийского комитета, у нее безупречная репутация, она никогда не пользовалась запрещенными препаратами. Наблюдательный совет под ее руководством будет вести неприменимую борьбу с допингом в России», — подчеркнул он.
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