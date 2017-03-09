Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/29020327/
9 марта 2017, 15:52 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Восстановление РУСАДА может произойти до мая

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь признано соответствующим международному кодексу до мая. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

По словам главы ОКР после назначения нового гендиректора РУСАДА будет полностью сформирована новая антидопинговая система в России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг был утвержден состав наблюдательного совета агентства, его председателем стала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

«Теперь наблюдательный совет должен определиться с назначением генерального директора Российского антидопингового агентства. Думаю, что это может произойти в марте на конкурсной основе, после этого будет полностью сформирована новая антидопинговая система в России, то есть новая антидопинговая лаборатория, которая находится в составе МГУ. После формирования этих двух главных составляющих, Всемирное антидопинговое агентство должно будет принять решение о восстановлении РУСАДА. Мы надеемся, что это произойдет до мая месяца», — сказал Жуков.

Президент ОКР приветствует назначение Исинбаевой. «Это хороший выбор, так как она является членом Международного олимпийского комитета, у нее безупречная репутация, она никогда не пользовалась запрещенными препаратами. Наблюдательный совет под ее руководством будет вести неприменимую борьбу с допингом в России», — подчеркнул он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
9 марта

Исинбаева вновь избрана главой наблюдательного совета РУСАДА

Депутатам Лебедеву и Дегтяреву отказано во въезде в ФРГ для встречи с руководством МПК

Лопырева провела экскурсию по Ростову-на-Дону для британских спортивных журналистов