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8 марта 2017, 16:33 | Олимпизм | Р-Спорт

Путин: Олимпийские объекты в Сочи не простаивают, все они востребованы

БРЯНСК, 8 мар — РИА Новости. Все олимпийские объекты в Сочи используются круглый год, ничего не простаивает, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы добились того, чего хотели и чего не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает. Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», — рассказал Путин в ходе общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

Одна из врачей поделилась своими впечатлениями с президентом от недавнего посещения Сочи и поблагодарила его за создание хорошей инфраструктуры и позитивные изменения курорта. Медики также отметили, что было бы хорошо такие преобразования сделать в Крыму.

«Постараемся, постараемся», — заверил их президент.

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли в феврале 2014 года.
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