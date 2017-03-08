Путин: Олимпийские объекты в Сочи не простаивают, все они востребованы

«Мы добились того, чего хотели и чего не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает. Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», — рассказал Путин в ходе общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

Одна из врачей поделилась своими впечатлениями с президентом от недавнего посещения Сочи и поблагодарила его за создание хорошей инфраструктуры и позитивные изменения курорта. Медики также отметили, что было бы хорошо такие преобразования сделать в Крыму.

«Постараемся, постараемся», — заверил их президент.

Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли в феврале 2014 года.