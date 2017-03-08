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https://sport.mail.ru/news/olympics/29008327/
8 марта 2017, 14:03 | Олимпизм | ТАСС

Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса в вопросе восстановления

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) достигло определенного уровня прогресса в вопросе восстановления своего членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, слова которого приводит портал Insidethegames.

Ранее глава WADA Крэйг Риди сообщил ТАСС что всемирное агентство нацелено на восстановление членства РУСАДА. Увеличить
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Ранее глава WADA Крэйг Риди сообщил ТАСС, что всемирное агентство нацелено на восстановление членства РУСАДА. «РУСАДА достигло определенного прогресса, однако у него есть еще много работы, которую предстоит сделать», — сказал Ниггли.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение «культуры отношения к допингу» в стране.

В настоящий момент в РУСАДА создан наблюдательный совет, который возглавила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

20 февраля в интервью «Российской газете» помощник президента РФ и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин сообщил о завершении подготовки проекта национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова.
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