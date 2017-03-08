Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса в вопросе восстановления
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) достигло определенного уровня прогресса в вопросе восстановления своего членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, слова которого приводит портал Insidethegames.
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Ранее глава WADA Крэйг Риди сообщил ТАСС, что всемирное агентство нацелено на восстановление членства РУСАДА. «РУСАДА достигло определенного прогресса, однако у него есть еще много работы, которую предстоит сделать», — сказал Ниггли.
Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.
Позднее РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева
В настоящий момент в РУСАДА создан наблюдательный совет, который возглавила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
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