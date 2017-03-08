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8 марта 2017, 13:41 | Олимпизм | ТАСС

WADA пока не получало документов о смене руководства в РУСАДА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило документов о смене руководства в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста во вторник на общем собрании учредителей организации. Увеличить
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Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста во вторник на общем собрании учредителей организации. Также в ближайшее время должен быть утвержден состав наблюдательного совета агентства.

«Наш международный эксперт сообщил об уходе Анцелиович. Пока мы не получали официальных документов от РУСАДА», — сказал собеседник агентства.

Анцелиович стала исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабриева.
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Новости Олимпийских игр

Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса в вопросе восстановления

Гендиректор WADA: РУСАДА достигло определенного прогресса в вопросе восстановления

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) достигло определенного уровня прогресса в вопросе восстановления своего членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, слова которого приводит портал Insidethegames.
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