WADA пока не получало документов о смене руководства в РУСАДА

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Исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста во вторник на общем собрании учредителей организации. Также в ближайшее время должен быть утвержден состав наблюдательного совета агентства.

«Наш международный эксперт сообщил об уходе Анцелиович. Пока мы не получали официальных документов от РУСАДА», — сказал собеседник агентства.

Анцелиович стала исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабриева.