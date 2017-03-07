Назарбаев предложил проводить детские Олимпийские игры в Казахстане
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил олимпийским чемпионам проводить детские Олимпийские игры раз в четыре года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Можно проводить раз в четыре года всеказахстанскую детскую Олимпиаду под кураторством олимпийских чемпионов. Я недавно узнал, что футбольная команда “Реал Мадрид” — одна из лучших в Европе, практикует выезды и дает
Глава государства поручил уполномоченному по правам ребенка Загипе Балиевой искоренять любые проявления агрессии по отношению к детям. «Самая болезненная для общества тема. Важно прививать детям с раннего возраста любовь к искусству, инновациям, здоровому образу жизни», — отметил Президент.
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