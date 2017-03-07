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7 марта 2017, 16:53 | Олимпизм | Sports.kz

Назарбаев предложил проводить детские Олимпийские игры в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил олимпийским чемпионам проводить детские Олимпийские игры раз в четыре года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Нурсултан <span class=error>Назарбаев</span> предложил олимпийским чемпионам проводить детские Олимпийские игры раз в четыре года передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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«Можно проводить раз в четыре года всеказахстанскую детскую Олимпиаду под кураторством олимпийских чемпионов. Я недавно узнал, что футбольная команда “Реал Мадрид” — одна из лучших в Европе, практикует выезды и дает мастер-класс детям, как играть в футбол. Вот к нам приезжает сейчас “Реал Мадрид”, несколько школ собирают в Боровом и показывают. Почему наши не могут это делать? У нас тоже есть футболисты, спортсмены по разным видам спорта», -сказал Нурсултан Назарбаев на встрече с представительницами женской общественности страны «К?ктем шуа? ы», приуроченной к Международному женскому дню 8 марта.

Глава государства поручил уполномоченному по правам ребенка Загипе Балиевой искоренять любые проявления агрессии по отношению к детям. «Самая болезненная для общества тема. Важно прививать детям с раннего возраста любовь к искусству, инновациям, здоровому образу жизни», — отметил Президент.

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