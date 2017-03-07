Тренер сборной Санкт-Петербурга: Необходима популяризация Спартакиады через телевидение

«Соревнования были проведены отлично, никаких нареканий, все довольны, хотя участников было мало. Во- первых, нет популяризации, во-вторых, нигде не видел по телевизору, чтобы хотя бы один раз в месяц упомянули и рассказали, что из себя представляет Спартакиада учащихся. Когда мы начинали в 90-е годы, тогда худо-бедно показывали, были кое-какие трансляции: чемпионат России, Кубок страны, популярность была, люди знали, что такое фристайл. Вот Кубок мира, который проводился в столице, в Москве, на общедоступном телевидении не показывали, это говорит о развитии фристайла, о роли этого вида спорта», — сказал Андреасян.

Андреасян подчеркнул важность правильной работы тренера при подготовке спортсмена в акробатике. «Если тренер сам прошел эту подготовку, батут и акробатику, то он за месяц научит, поставит азы, которые нужны для выполнения прыжковых элементов. Я сам начинал подобным образом. Очень многое зависит от тренера, он должен обучить основным элементам, чтобы не случилось травм», — добавил специалист.

Состязания Спартакиады по фристайлу проходят в Уфе. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 14−16 лет (2000 — 2002 годов рождения).

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.