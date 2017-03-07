Тренер сборной Санкт-Петербурга: Необходима популяризация Спартакиады через телевидение
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Спартакиада учащихся России нуждается в освещении на телевидении. Такое мнение высказал тренер сборной
Санкт-Петербурга по фристайлу Самвел Андреасян, слова которого приводит пресс-служба восьмой зимней Спартакиады учащихся России.
«Соревнования были проведены отлично, никаких нареканий, все довольны, хотя участников было мало. Во- первых, нет популяризации,
Андреасян подчеркнул важность правильной работы тренера при подготовке спортсмена в акробатике. «Если тренер сам прошел эту подготовку, батут и акробатику, то он за месяц научит, поставит азы, которые нужны для выполнения прыжковых элементов. Я сам начинал подобным образом. Очень многое зависит от тренера, он должен обучить основным элементам, чтобы не случилось травм», — добавил специалист.
Состязания Спартакиады по фристайлу проходят в Уфе. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 14−16 лет (2000 — 2002 годов рождения).
Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter