Антидопинговая лаборатория МГУ может заняться прогнозированием

«Но есть очень наукоемкая вещь, которая для МГУ и подходит, другие едва ли это сделают. Это предсказать допинг будущего, мониторировать то, чего еще никто не знает. Чтобы не попасть в такую историю (как с мельдонием — прим. ТАСС) через 10−20 лет… Ведь люди пьют, едят, считают, что это доступно, а через пять лет это назовут допингом, и человек вылетит из спорта, хотя всю жизнь ему посвятил», — сказал Ткачук, напомнив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило в программу мониторинга на этот год никотин и кофеин.

По словам ученого, в университете работают высококвалифицированные специалисты в области химии, физики, медицины и генетики, а также есть достаточная техническая база для проведения такого рода исследований.

«Настоящая задача медицины — научиться восстанавливать. Но обычная медицина не занимается здоровым человеком, она занимается болезнями. А университет может заниматься чем-то другим, вот этим мы хотим заниматься. Наша задача — помочь ему восстановиться», — отметил Ткачук.

Президент России Владимир Путин 11 октября 2016 года поручил привлечь МГУ к работе Российской антидопинговой лаборатории. Ректор университета Виктор Садовничий ранее в марте сообщил, что такая лаборатория может быть открыта в течение года. МГУ также пригласил WADA оценить планы по созданию национальной антидопинговой лаборатории на базе вуза.