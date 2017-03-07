Представители Госдумы планируют подписать с МПК коммюнике по итогам встречи в Германии

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Делегация Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславом Фетисовым 10 марта проведет в Германии рабочую встречу с руководством МПК по вопросу восстановления членства ПКР в организации.

«По итогам переговоров мы как законодатели ожидаем согласования конкретных шагов, в частности подписания совместного с МПК коммюнике, и добиться снятия противоречащих российскому законодательству требований со стороны организации к ПКР о размещении обеспечительных депозитов в немецких банках, — заявил Дегтярев. — Готовы выслушать и всесторонне проанализировать их пожелания в части изменений в наше законодательство. Кроме того, мы планируем еще раз предложить МПК рассмотреть возможность допуска российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям под гарантии ПКР и нашего комитета. Драгоценное время уходит, а последствия применения принципа коллективной ответственности по отношению к нашим атлетам пока не дают им возможности участвовать в отборочных состязаниях к Играм-2018 в Пхенчхане».

Дегтярев сообщил, что делегация проинформирует МПК об уже принятых парламентом решениях по поправкам в российское законодательство.

«Как показывают частные беседы с некоторыми международными функционерами, полной и достоверной информацией о наших революционных изменениях в законы за рубежом владеют немногие», — добавил он.